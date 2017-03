Blick auf eine Ära 1967 - das Schaltjahr des Pop

Die Beatles am 20. Mai 1967 in New York. (imago/ZUMA/Keystone/Wagenbach)

Popgeschichtlich ein Jahr des Umbruchs - das ist das Jahr 1967. Im Sommer dieses Schaltjahres der Popkultur, dem "Summer of Love", wandelte sich der Pop zu einer neuen Kunstform. In einer Beitragsserie widmet sich Deutschlandradio Kultur diesem ganz besonderen Sommer.

Montag, 27.03.17 – Auftaktbeitrag

Konkurrenz und Befruchtung – Pop im Jahr 1967

Was für Alben wären 1967 wohl entstanden, wenn sich Bands wie The Beatles, The Beach Boys, Pink Floyd und Jimi Hendrix nicht gegenseitig beobachtet hätten? Die Konkurrenz zwischen den Bands belebte enorm den musikalischen Fortschritt.

Jim Morrison, Sänger der Rockband The Doors (AP)Montag, 27.03.17 Tonart am Nachmittag

Schwere Zeichen vs. Kindlicher Geist – Jim Morrison und Syd Barrett

Jim Morrison und Syd Barrett sind zwei der faszinierendsten und schillerndsten Figuren der Popgeschichte. 1967 veröffentlichen beide mit ihren jeweiligen Bands The Doors und Pink Floyd ihre Debutalben – die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Dienstag, 28.03.2017 Tonart am Nachmittag

Über den Pop streiten – Podiumsdiskussion zum Buch "Younger Than Yesterday – 1967 als Schaltjahr des Pop"

Was ist wichtiger? Singles oder Alben? Und kann man über 1967 sprechen, ohne die Rolling Stones zu erwähnen? Das 50-jährige Jubiläum von 1967 lädt ein zum Diskutieren.

Mittwoch, 29.03.2017 Tonart am Nachmittag

Alles so schön bunt hier – Psychedelische Plakatkunst

Was wäre die Musik ohne das Konzert? Ab Mitte der 60er-Jahre entwickeln sich dazu neue Plakate, die denselben Geist ausatmen, wie die Musik.

Beach Boys 1966 (AP Archiv)Donnerstag, 30.03.2017 Tonart am Nachmittag

Verjüngung, Ironisierung, Entfaltung – Innovationsgestus im Jahr 1967

Mehr als Pop wollen sie sein, Kunst werden sie. Die Musiker und ihr Weg zur Avantgarde.

Freitag, 31.03.2017 Tonart am Nachmittag

Love Is Not Enough – Musikalisch-kritische Reflexion des Summer of Love

Der Summer of Love brachte ein neues Lebensgefühl mit sich. Doch ganz so einfach war das nicht, das haben manche Musiker bereits erkannt und in ihren Songs verarbeitet.