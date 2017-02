Jenny Marrenbach sucht in ihrem "Generationen"-Feature in ihrer Heimatstadt im Ruhrgebiet nach Erklärungen für die Gegenwart. Ringend um Kompromisse, Kind und Karriere zu vereinen, blickt sie in die 50er- und 70er-Jahre und auf die Kämpfe die frühere Mütter in ihrer Familie auszufechten hatten.Mehr