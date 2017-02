Berlinale 2017 "On Body and Soul" erhält Goldenen Bär

Die beiden Protagonisten in "On Body and Soul" treffen sich zunächst nur im Traum. Dort erscheint beiden ein Hirsch und eine Kuh, die durch einen Wald streifen. (Ildikó Enyedi)

Die ungewöhnliche Liebesgeschichte "On Body and Soul" der ungarischen Regisseurin Ildikó Enyedi hat den Goldenen Bären gewonnen. Bei der 67. Berlinale konkurrierten 18 Filme aus der ganzen Welt um einen Goldenen und sieben Silberne Bären.

Die internationale Jury unter dem Vorsitz des niederländischen Regisseurs Paul Verhoeven hat sich entschieden. Auf der Gala im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz in Berlin wurden die Preise bekannt gegeben:

Goldener Bär für den Besten Film: "Testről és lélekről" (On Body and Soul) von Ildikó Enyedi, Ungarn

Ildikó Enyedi, Regisseurin des Films "On Body and Soul", der im Wettbewerb der Berlinale 2017 lief (Ildikó Enyedi)

Silberner Bär Großer Preis der Jury: "Félicité" von Alain Gomis, Frankreich / Senegal / Belgien / Deutschland / Libanon

Silberner Bär Alfred-Bauer-Preis für einen Spielfilm, der neue Perspektiven eröffnet: Agnieszka Holland für "Pokot" (Spoor), Polen / Deutschland / Tschechische Republik / Schweden / Slowakische Republik

Agnieszka Mandat spielt die Hauptrolle in dem polnischen Spielfilm "Pokot" von Agnieszka Holland (Robert Palka )

Silberner Bär für die Beste Regie: Aki Kaurismäki für "Toivon tuolla puolen" (The Other Side of Hope), Finnland / Deutschland

Der syrische Flüchtling Khaled landet in "Toivon tuolla puolen" bei Restaurantbesitzer Wikström. (Malla Hukkanen © Sputnik Oy)

Silberner Bär für die Beste Darstellerin: Kim Minhee für "Bamui haebyun-eoseo honja" (On the Beach at Night Alone) von Hong Sangsoo, Republik Korea

Silberner Bär für den Besten Darsteller: Georg Friedrich für "Helle Nächte" von Thomas Arslan, Deutschland / Norwegen 2017

Silberner Bär für das Beste Drehbuch: Sebastián Lelio für "Una mujer fantástica" (A Fantastic Woman) von Sebastián Lelio Chile / USA / Deutschland / Spanien

Silberner Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung: Dana Bunescu für den Schnitt des Films "Ana, mon amour", Rumänien / Deutschland / Frankreich

Bär für den Besten Kurzfilm: "Cidade Pequena" (Small Town) von Diogo Costa Amarante, Portugal

Bester Erstlingsfilm: "Estiu 1993" (Summer 1993) von Carla Simón, Spanien

Bester Dokumentarfilm: "Istiyad Ashbah" (Ghost Hunting) von Raed Andoni, Frankreich / Palästina / Schweiz / Katar 2017

(cosa)