Weltpolitik "Es wurde auch vorher geschossen"

Michael Wolffsohn im Gespräch mit Dieter Kassel

Für "außerordentlich kritisch" hält Michael Wolffsohn die Situation um Nordkorea. (dpa-Zentralbild)

Wird mit Donald Trump das Säbelrasseln in der internationalen Politik wieder salonfähig? Der Historiker Michael Wolfssohn findet diese Frage "weltfremd".

Raketen auf eine syrische Luftwaffenbasis, Bomben auf den IS in Afghanistan, Kriegsschiffe vor der koreanischen Halbinsel: Viele in Deutschland fragen sich besorgt, ob mit der Präsidentschaft Donald Trumps auch das Säbelrasseln wieder Einzug in die internationalen Politik hält.

Der Historiker und Publizist Michael Wolffsohn findet diese Frage "germanozentrisch" und weltfremd: "Das heißt, man guckt auf den deutschen Bauchnabel und wacht auf, schaut in die Welt und stellt fest: Holla, da wird geschossen!", sagte Wolffsohn im Deutschlandradio Kultur und betonte: "Es wurde auch vorher geschossen. Ich finde das nicht gut, aber so zu tun, als ob die Welt vorher besonders friedlich gewesen wäre, das ist nun wirklich weltfremd, ahistorisch und nichtfaktisch. Das sind keine Fake News, sondern das ist Fake Reality."

Vor 1989 haben die USA die "Kastanien aus dem Feuer" geholt

Dass das in der deutschen Welt nicht wahrgenommen worden sei, liege an den in gewisser Weise "paradiesischen Zuständen", in denen sich jedenfalls die alte Bundesrepublik befunden habe.

"Deutschland hatte ziemlich genau bis zur Wiedervereinigung eine an sich wunderbare Situation, zumindest Westdeutschland. Wenn es brenzlig wurde, wusste man, dass die USA die Kastanien aus dem Feuer holen würden."

Inzwischen reagierten die USA in der internationalen Politik heftiger, räumt Wolffsohn mit Blick auf die Bombardierungen in Syrien und Afghanistan ein. Aber beides seien keine Kriegsaktionen im eigentlichen Sinne.

Kritische Situation zwischen USA und Nordkorea

Für "außerordentlich kritisch" hält Wolffsohn die Situation bezüglich Nordkorea: "Sie müssen bedenken, dass Nordkorea unmittelbar davorsteht, interkontinentale Raketen fertigzustellen, die auch erstmals die Westküste der USA oder zumindest Hawaii oder Guam erreichen können."

Außerdem liege die südkoreanische Hauptstadt Seoul in Reichweite der nordkoreanischen Artillerie. "Ein falscher Schritt könnte tatsächlich zu im wörtlichen Sinne fatalen, also tödlichen Folgen führen."

Dennoch sei er optimistisch, da letztlich weder Nordkoreas Verbündeter China noch die USA Interesse an einer Eskalation hätten. "Ausgehend von einer Rationalität ist nicht damit zu rechnen, dass es zu einer Explosion in Nordkorea kommt."