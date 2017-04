Welche Macht hat ein Buch? Adolf Hitler – Mein Kampf 1&2

Von Helgard Haug und Daniel Wetzel

Noch eingeschweißte Exemplare der kritischen Edition von Hitlers "Mein Kampf" (Deutschlandradio / Stefan Koldehoff)

Adolf Hitlers "Mein Kampf" wurde 1925 veröffentlicht und bis zum Kriegsende 1945 in einer Millionenauflage vertrieben, danach waren Veröffentlichung und Verkauf verboten.

2015 liefen die Urheberrechte aus, ob und in welcher Form das Buch neu veröffentlicht werden dürfe, wurde hitzig diskutiert. Haug und Wetzel untersuchen mit Jurist_innen, einem Buchrestaurator, einem Rapper und einem ehemaligen Radio-Redakteur "Mein Kampf": "Die Absicht war, dem Buch die Kraft zu rauben, indem wir es öffnen und uns darin bewegen."

Das Institut für Zeitgeschichte in München editierte 2016 eine kritische Ausgabe, die es auf die Spiegel-Bestseller-Liste schaffte.

Die Bühnenfassung "Adolf Hitler - Mein Kampf 1&2" wurde 2015 beim Kunstfest Weimar uraufgeführt.

Hörspiel von Helgard Haug und Daniel Wetzel

Mit: Sibylla Flügge, Anna Gilsbach, Matthias Hageböck, Alon Kraus, Othmar Plöckinger, Christian Spremberg, Volkan T error

Musik: Volkan T error

Ton: Michael Kube, Peter Breitenbach

Produktion: WDR/Rimini Apparat 2016

Länge: 53'17



Helgard Haug und Daniel Wetzel, beide 1969 geboren, arbeiten gemeinsam mit Stefan Kaegi unter dem Label Rimini Protokoll. Ihre Arbeiten finden in der Grauzone zwischen Realität und Fiktion statt und haben international Aufmerksamkeit erregt. Seit 2000 entwickeln sie auf der Bühne, im Stadtraum und für das Radio ihre Stücke, die "Experten des Alltags" ins Zentrum stellen. Sie erhielten zahlreiche Preise, u.a. 2007 den FAUST-Theaterpreis, 2008 den Europäischen Theaterpreis in Thessaloniki und 2011 wurde das Gesamtwerk von Rimini Protokoll mit dem Silbernen Löwen der 41. Theaterbiennale Venedig ausgezeichnet. Helgard Haug und Daniel Wetzel wurden für ihre Hörspielarbeiten mehrfach ausgezeichnet: 2007 wurde "Peymannbeschimpfung" Hörspiel des Monats Oktober, 2008 erhielten sie für "Karl Marx: Das Kapital, Erster Band" den Hörspielpreis der Kriegsblinden, "Qualitätskontrolle oder warum ich die Räuspertaste nicht drücke" wurde Hörspiel des Monats März 2014 und wurde mit dem Hörspielpreis der ARD 2014, dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik 2014, sowie dem Hörbuchpreis der ARD 2015 ausgezeichnet.



Helgard Haug und Daniel Wetzel leben in Berlin, wo Rimini Protokoll seit 2003 Artist-in-Residence im HAU ist.