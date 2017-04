Wahlkampf in Frankreich "Die klassischen politischen Lager gibt es nicht mehr"

Frank Baasner im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Karnevalsfiguren der drei aussichtsreichsten Präsidentschaftskandidaten Le Pen, Fillon und Macron (v.l.) (AFP/Valéry Hache)

Einen ungewöhnlichen Wahlkampf erwartet Frank Baasner, Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, für Frankreich. Denn das alte System der politischen Lager sei "explodiert, implodiert - nennen Sie es, wie Sie wollen".

In Frankreich beginnt am Montag die heiße Phase des Wahlkampfes zu Präsidentschaftswahl am 23. April. Frank Baasner, Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, erwartet einen ungewöhnlichen Wahlkampf mit vielen Variablen.

Keiner könne vorhersagen, was passieren wird, sagte Baasner im Deutschlandradio Kultur. "Denn die klassischen Lager, die es gab über lange Zeit, ein bürgerliches Mitte-Rechts-Lager und ein Mitte-Links-Lager mit den Sozialisten als führender Partei seit Francois Mitterrand eigentlich, das ist nicht mehr, das ist gestern. Das ist explodiert, implodiert, nennen Sie es, wie Sie wollen."

Hoffnungsträger Macron

Bei vielen Bürgern herrsche auf der einen Seite "eine gewisse Ratlosigkeit" gegenüber einem System, das in den letzten Jahren zahlreiche Skandale und Peinlichkeiten produziert habe. Gleichzeitig mache sich bei vielen jungen Franzosen die Überzeugung breit, dass der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron eine Chance auf Veränderung biete.

Junge Wähler zieht Baasner zufolge allerdings auch die Kandidatin des Front National, Marine Le Pen, an. Unter diesen habe Le Pen einen "erstaunlichen Rückhalt". Allerdings sei das vor allem ein Ausdruck von Unzufriedenheit mit einem zunehmend sklerotischeren System, so der Direktor des Deutsch-Französischen Instituts. "Von daher, denke ich, kann ein Teil dieser Wähler wieder zurückgeholt werden, wenn eine Dynamik sich entfaltet, wenn das Land beginnt sich zu reformieren, mit Lebenslügen einfach aufräumt."

"Die Franzosen wollen die EU nicht verlassen"

Einem antieuropäischen Kurs im Wahlkampf räumt Baasner wenig Chancen ein. Umfragen hätten ergeben, "dass die Franzosen an ihrem Euro hängen", betonte er. "Die Franzosen wollen die EU auch überhaupt nicht verlassen."