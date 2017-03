Von Brotkneterinnen und... Ladies!

Von Matthias Hanselmann

Eine echte Lady: Prinzessin Diana (picture alliance / AFP)

Wie bitte? Brotkneterinnen? Tatsächlich geht das Wort "Lady" auf den altenglischen Begriff "hlæfdige" zurück, und das bedeutete: eine Magd, die Brot knetet oder herstellt. Seither hat das Wort einen enormen gesellschaftlichen Aufstieg erlebt. Irgendwann wurde sie als "Landlady" zur Vermieterin und schließlich zur feinen Dame.

Heute bezeichnet man mit Lady im Allgemeinen eine vornehme Dame. Die männliche Variante lautet Lord oder Sir. Im United Kingdom und Nordirland ist Lady die Anrede für die Ehefrau eines Lords, eines Knights oder Baronets. Früher wurden die englische Königin und Prinzessinnen mit Lady angesprochen.

Bekanntlich gibt es auch den Begriff der First Lady, meist die Frau eines Staatspräsidenten. Aber genug der Höflichkeiten. Wenn sich eine Künstlerin Lady Gaga nennt, so ist das blanke Ironie. In Thailand gar ist mit Lady eine Frau (Dame?) gemeint, die in einer Bar arbeitet. An höfliches Tür-Aufhalten oder gar einen Handkuss denkt man da wohl weniger. Schließlich werden Silvesterböller zu Ladykrachern, nach denen eine TV-Comedy benannt wird.

"Regt euch mal ab, Ladies!"

In der RTL-Dating-Show Bachelors sind Frauen "Single-Ladies", genervte Männer im Berufsalltag beschwichtigen ihre Kolleginnen manchmal so: "Regt euch mal ab, Ladies!"

Und die im Pop-Geschäft wohl bekannteste Lady ist eigentlich gar keine, sondern eine Vagabundin. "The lady is a tramp", sang Frank Sinatra. Er könnte auch eine Landstreicherin oder eine Schlampe gemeint haben. Wer weiß das schon genau.

Der Schauspieler Sir Alec Guinnes jedenfalls erkannte: "Eine Lady ist eine Dame, die aus Männern Gentlemänner macht".