Ursendung - Generationen Die toten Mütter meiner Tochter

Von Jenny Marrenbach

Mutter, Kind und Laptop im Sandkasten (Deutschlandradio)

Es sind die 1950er in Mengede, einem Vorort von Dortmund. Die Hände von Elisabeth sind rau, wenn sie ihre Tochter Marita wäscht. Ab den 70ern kämpft Marita um ihre Unabhängigkeit von Herd und Mann. Es ist die Zeit der Kinderläden und Patchworkfamilien.

Maritas Tochter Jenny ist in den Nullerjahren nach Berlin gezogen. Sie wickelt ihre Tochter mit einem Hybridwindelsystem, isst biologische Flugmangos und versucht, Kind und Karriere ohne Kompromisse zu vereinen. Die Widersprüche der Gegenwart zerren an ihr. Kann die Vergangenheit Antworten geben?

Regie: die Autorin

Ton: Nikolaus Löwe, Martin Scholz und Benjamin Ihnow

Produktion: RBB/Deutschlandradio Kultur 2016



Länge: 39'28



Anschließend:

Annette Schäfer im Gespräch mit Hans Bertram

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2017



Jenny Marrenbach wurde 1985 in Dortmund geboren. Sie hat Geschichte und Politik in Bochum, Montpellier und Bremen studiert. Seit 2011 macht sie Features und Radioreportagen. Für ihre Stücke reist sie viel um die Welt, unter anderem nach Haiti, in die USA oder nach Kuba. Ihre Arbeiten wurden mit dem CNN-Award und dem Kurt-Magnus Preis ausgezeichnet.