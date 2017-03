Ursendung CTM Radio Lab: Happy New Fear

Von Rima Najdi

Die Künstlerin Rima Najdi ging mit einer Bombenattrappe durch Beirut. (Rima Najdi)

Was tut eine Gesellschaft in Angst? Hört sie auf zu funktionieren, oder verdrängt sie und macht weiter? Leben wir allein mit unserer Angst, oder teilen wir sie? Wie können wir über solche Gefühlen sprechen?

Diese Fragen thematisierte die libanesischen Künstlerin Rima Najdi 2014 in ihrer Performance "Madame Bomba: The TNT project". Mit einer Bombenattrappe um den Körper ging sie durch Beirut und personifizierte so, was alle dachten: An jeder Straßenecke könnte der nächste Anschlag auf mich warten.

Ihre Erfahrungen als "Madame Bomba" hat Rima Najdi nun zu einem Hörspiel verarbeitet.

"Happy New Fear" gewann einen der beiden Produktionspreise beim CTM Radio Lab 2017 und wurde am 4. Februar 2017 beim CTM Festival Berlin im HAU2 uraufgeführt.



Übersetzung: Julia Tieke

Komposition: Kathy Alberici

Mit Anjorka Strechel, Britta Steffenhagen und Rima Najdi

Textaufnamen: Andreas Stoffels

Produktion: Deutschlandradio Kultur/CTM-Festival in Zusammenarbeit mit Goethe-Institut, SoCCoS, ORF musikprotokoll im steirischen herbst und Ö1 Kunstradio 2017

Länge: ca. 54'30



(Ursendung)

Rima Najdi lebt als Performancekünstlerin in Berlin und Beirut.