Ursendung CTM Radio Lab - Der Tod des Anthropozäns

Von Julian Bonequi

Wie klingt der Weltuntergang? (Julian Bonequi)

Es ist so weit: Die Welt geht unter. Während die letzten verbliebenen Menschen rasch noch ein paar Katastrophenvideos ins Internet laden, besuchen Außerirdische den Planeten.

Sie erklären den Bewohnern was ihnen bevorsteht und wie sie es hätten verhindern können.

Science Fiction wird Geschichte.





"The Death of the Anthropocene" gewann einen der beiden Produktionspreise beim CTM Radio Lab 2017 und wurde am 4. Februar 2017 beim CTM Festival Berlin im HAU2 uraufgeführt.

Aus dem Englischen von Matthias Karow

Mit: Stefan Kaminski

Klavier: Tamara Dauenhauer

Textaufnahmen: Hermann Leppich

Mischung: Santi Rodriguez und der Autor

Textregie: Götz Naleppa

Komposition und Realisation: Julian Bonequi

Produktion: DKultur/CTM-Festival

in Zusammenarbeit mit Goethe-Institut, SoCCoS,

ORF musikprotokoll im steirischen herbst und Ö1 Kunstradio 2017

Länge: 50'37

(Ursendung)





Illustrationen von Julian Bonequi:



Videofassung in Englischer Sprache

Julian Bonequi, geboren 1974 in Mexico, ist Musiker und 3D-Animationskünstler.

Er betreibt die Medienkunstplattform Audition Records.