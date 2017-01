Unsere neue Podcast-Serie beginnt! New Work: Wie wir in Zukunft arbeiten werden

Von Inga Höltmann

Der Büro-Loft der Berliner Innovationsagentur "Dark Horse" (Deutschlandradio Kultur / Inga Höltmann)

Die Arbeitswelt ist im Wandel, einer der Treiber ist die Digitalisierung. Es passiert viel, das Themenfeld ist spannend und vielseitig - und bietet genug Stoff für unsere neue Serie: Heute startet unser Podcast "New Work"!

Mit der Erfindung des Computers begann eine atemberaubende Entwicklung, die in der Geschichte der Menschheit ihresgleichen sucht: Die Digitalisierung. Sie ist so mächtig, dass sie all unsere Lebensbereiche beeinflusst, sowohl im Privaten als auch bei der Arbeit.

Mit dem Wandel in der Arbeitswelt beschäftigt sich die New-Work-Expertin Inga Höltmann ab heute in unserer neuen Podcast-Serie: Jeden Freitag ab 12:00 Uhr gibt es eine neue Folge, zehn Wochen lang. Sie holt Unternehmer und Vordenker ins Studio und beleuchtet in jeder Folge interessante Aspekte des Themas.

Wen sie eingeladen hat, welche Unternehmen und Gründer sie vorstellt und warum es sich unbedingt lohnt, in den Podcast reinzuhören, davon erzählt Inga Höltmann im Gespräch mit André Hatting.

Hier geht es zur Podcast-Seite: New Work - Wie wir in Zukunft arbeiten werden