Umgang mit intelligenten Technologien Höchste Zeit für Robotergesetze

Michael Herczeg im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Moderne Operationsroboter gehören längst zum Klinikalltag. In vielen Lebensbereichen verändern neue Technologien den Alltag. (dpa / picture alliance / Peter Endig)

Börsensysteme, Roboter im OP, selbstfahrende Autos. Die Nutzer intelligenter Technologien müssten immer mehr Verantwortung tragen und benötigten deshalb mehr Kompetenz, fordert der Informatiker Michael Herczeg. Angesichts dieser Entwicklung brauche man auch einen neuen gesetzlichen Rahmen.

Im Umgang mit neuen, intelligenten Technologien sollten Nutzer nicht passiv bleiben. Sie müssten vielmehr lernen, mit den Technologien zu kommunizieren und zu interagieren.

Das fordert Michael Herczeg, Gründer und Leiter des Instituts für Multimediale und Interaktive Systeme (IMIS-Institut) an der Universität Lübeck, im Deutschlandradio Kultur.

"Das heißt nichts anders, als dass die Nutzer letztlich dann auch die Verantwortung tragen, wenn sie solche Systeme erst kaufen, dann einsetzen und dann dirigieren."

Dafür benötige jeder Einzelne mehr Kompetenz und werde stärker gefordert.

Einsatz im Alltag längst Realität

Als Beispiele für solche Technologien, die unseren Alltag längst mitbestimmten, nannte der Informatiker Börsensysteme, die automatisch in Mikrosekunden Finanzprodukte kauften und verkauften. In Häusern werde zunehmend die Wasserversorgung, das Klima und die Beleuchtung von Maschinen gemanagt. Und in Kliniken kämen immer häufiger medizinische Roboter zum Einsatz. "Das ist längst Wirklichkeit", sagte Herczeg.

Der Gesetzgeber ist gefordert

Angesichts dieser Entwicklung benötige man einen neuen gesetzlichen Rahmen. Das sei Teil des Prozesses der Kultivierung einer solchen Technologie. Der Gesetzgeber müsse in den "Kultivierungsprozess" mit einbezogen werden.

Der Informatiker warnte davor, beispielsweise beim automatisierten Fahren die Risiken auf die Bevölkerung zu verlagern, während die Profite bei den großen Unternehmen blieben.

Höchste Zeit für Robotergesetze? Hören Sie dazu auch den Beitrag von Jeanne Rubner.

Der Rechtsausschuss des Europaparlament will den Umgang mit Robotern regeln. Insbesondere sollen die Haftung bei Unfällen und das Sammeln von Daten reguliert werden. Über einen entsprechenden Bericht debattiert heute das Parlament in Straßburg.