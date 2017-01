Ulrich Enzensberger Der ehemalige Kommunarde

Ulrich Enzensberger im Gespräch mit Klaus Pokatzky

Der deutsche Autor Ulrich Enzensberger stellt sein letztes Buch "Die Jahre der Kommune I" am 07.10.2004 auf der Buchmesse in Frankfurt vor. (dpa / picture alliance / Frank May)

Ulrich Enzensberger ist Mitgründer der legendären Kommune 1. Im Gespräch erzählt er von damals und warum er froh ist, nicht mehr in einer Wohngemeinschaft zu leben.

Er sieht sich eher als Erzähler denn als Romancier, sagt Ulrich Enzensberger. Und zu erzählen hat der Schriftsteller einiges: In den 60er Jahren war der heute 72-Jährige Mitbegründer der Kommune 1, über die er ein Buch geschrieben hat, und er soll an der Planung des berühmten Puddingattentats auf den damaligen US-Präsidenten Hubert H. Humphrey beteiligt gewesen sein.

Er hat in einer Fabrik, als Journalist und Übersetzer gearbeitet und über den Weltumsegler Georg Forster ebenso geschrieben wie über den Begriff des Parasiten - und er ist heute froh, nicht mehr in einer Kommune zu leben.

Warum seine Eltern Verständnis für sein Kommune-Leben hatten, wo sein Interesse für Parasiten herrührt und wieso er sich in klaren Momenten als "Massenvieh" sah – darüber unterhält sich Klaus Pokatzky mit Ulrich Enzensberger in der Sendung "Im Gespräch" am 25. Januar ab 9.07 Uhr