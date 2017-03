Türkische Politiker in Deutschland "Nicht hinter Brandschutzregeln verstecken"

Ralf Poscher im Gespräch mit Nana Brink

Er darf vorerst nicht in Gaggenau reden: der türkische Justizminister Bekir Bozdag. (dpa / picture-alliance / Marijan Murat)

Die Stadt Gaggenau hat einen Auftritt des türkischen Justizministers untersagt. Offiziell geht es dabei um Sicherheitsbestimmungen. Eigentlich stecke dahinter die Sorge davor, innenpolitische Konflikte der Türkei nach Deutschland zu transportieren, sagt der Staatsrechtler Ralf Poscher.

Der türkische Justizminister Bekir Bozdag darf vorerst nicht in Gaggenau auftreten. Er wollte in der dortigen Festhalle unter anderem für ein Präsidialsystem in der Türkei werben. Die Stadt untersagte die Veranstaltung mit der offiziellen Begründung: Die Halle, die Parkplätze und die Zufahrten reichten für den erwarteten Besucherandrang nicht aus, Brandschutzregeln könnten nicht eingehalten werden.

Für den Juristen Ralf Poscher, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Freiburg, verbirgt sich hinter dieser Absage jedoch ein politischer Konflikt, der im deutschen Grundgesetz begründet ist: Die Versammlungsfreiheit gelte nur für Deutsche, nicht für Ausländer in Deutschland – und das würde auch den türkischen Justizminister betreffen.

Keine Fremdenfeindlichkeit des Grundgesetzes

"Der Grund dafür liegt nicht in einer finsteren Fremdenfeindlichkeit des Grundgesetzes, sondern darin begründet, dass das Grundgesetz Konflikte, wie wir sie in Deutschland in Bezug auf die Türkei haben, gleichsam vorausgesehen hat und Vorkehrungen treffen wollte, dass eben nicht, innenpolitische Konflikte anderer Länder durch diese anderen Länder und (…) die Staatsangehörigen dieser Länder, die bei uns wohnen, hineingetragen werden."

Er würde sich wünsche, sagte Poscher weiter, dass "die Politik nicht versucht, sich hinter Brandschutzregeln zu verstecken".