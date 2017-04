Tourauftakt von Iron Maiden in Oberhausen Fast vier Jahrzehnte und kein bisschen leise

Von Fabian Elsäßer

Gut in Form: Bruce Dickinson, Sänger von Iron Maiden, hier bei einem Konzert in Singapur (picture alliance/ANN / The Straits Time)

Jedes Kind kennt Iron Maiden, seit fast 40 Jahren machen die Briten mittlerweile nun schon Musik. Derzeit sind sie auf Deutschlandtour. Fabian Elsäßer weiß, ob es sich lohnt, hinzugehen.

Die britische Band Iron Maiden ist eine echte Heavy-Metal-Institution und steht seit nunmehr 37 Jahren auf der Bühne. Gegründet Mitte der 70er-Jahre lief es bis in die 90er-Jahre hinein gut für die Band - doch in den 90ern stieg der Sänger Bruce Dickinson für einige Zeit aus. Erst als sich die Band um die Jahrtausendwende wieder in alter Zusammensetzung zusammenraufte, ging es wieder aufwärts. Sie fügten damals außerdem noch den Gitarristen Jannick Gers hinzu und unterfüttern ihren Sound seitdem mit drei Gitarren.

Iron Maiden in Oberhausen 🤘 pic.twitter.com/lyXGNo7s9f — Flittarder Geißbock (@tschroeder1975) 24. April 2017

Jetzt hat Iron Maiden "The Book Of Souls" herausgebracht, es ist das erste Studio-Doppelalbum der Band. Grund genug, mal wieder auf Tour zu gehen - am Montag läutete die Band ihre Deutschlandtournee in Oberhausen ein.

Allmählich im Rentenalter

Und auch wenn alle stilprägenden Alben der Band aus den 80er-Jahren stammen, so spielt die Band durchaus auch neuere Sachen. "Gut durchmischt" sei das gewesen, meint unser Musikexperte Fabian Elsäßer, der dort war und sich das Konzert anschaute, die "Band traue sich auch mal was". Es gäbe viel vom neuen Album, aber natürlich auch feste Rituale...

Warum Iron Maiden auch nach fast 40 Jahren immer noch so erfolgreich sind, ob es etwas ausmacht, dass die Musiker allmählich ins Rentenalter kommen und ob auch die Zuschauer alle im Rentenalter sind, das hat Fabian Elsäßer Dieter Kassel verraten.

Weitere Tourdaten

24.04. Oberhausen

28.04. Frankfurt

02.05. Hamburg