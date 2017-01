Spaziergänge mit Prominenten Mit Feridun Zaimoglu durch Kiel

Moderation: Renate Schönfelder

Schriftsteller Feridun Zaimoglu (Deutschlandradio - Nicolas Hansen)

Feridun Zaimoglu wurde für seine Bücher mit zahlreichen Preisen, Ehrungen und Stipendien ausgezeichnet. Mit fünf Monaten kam er mit seinen Eltern nach Deutschland, zum Medizinstudium zog er nach Kiel - wo er heute noch lebt. Dort führte er uns herum.

Feridun Zaimoglu wurde für seine Bücher mit zahlreichen Preisen, Ehrungen und Stipendien ausgezeichnet. Mit seinem ersten schriftstellerischen Erfolg "Kanak Sprak" vor über 20 Jahren wurde er noch als Untergrundautor wahrgenommen.

Doch schon lange loben Kritiker und Rezensenten seinen intensiven, mitreißenden Schreibstil. Das gilt auch für sein neuestes Werk "Siebentürmeviertel", das in Istanbul, in der Türkei, dem Land seiner Eltern spielt.

Manche bezeichnen Zaimoglu als verschroben. Das könnte an seinem Äußeren liegen. Der 51-Jährige trägt Springerstiefel oder Chucks, schwarze Hose und Pullover, an den Fingern diverse Ringe aus Blech und auch sonst klimpern überall an ihm Ketten, Anhänger oder anderer Schmuck.

Fotos vom Spaziergang durch Kiel mit Feridun Zaimoglu

Der Eindruck des Sonderbaren könnte auch daran liegen, dass an den Wänden fast jeden Raumes seiner Kieler Altbauwohnung Gartenzwerge auf Winkeleisen stehen. Insgesamt etwa 160 Stück.

Zaimoglu liebt Gartenzwerge seit seiner Kindheit. Er ist der Sohn anatolischer Gastarbeiter und kam im Alter von fünf Monaten mit seinen Eltern nach Deutschland, lebte zunächst in Berlin und München. Das Medizinstudium, das er begonnen und später abgebrochen hatte, brachte ihn schließlich nach Kiel - und er blieb.

Zeitungen, Radio und Fernsehen rufen ihn immer dann an, wenn es um Kopftuchmädchen, Integration, Islam oder Mohammed-Karikaturen geht. Dabei hat er so viel mehr zu erzählen - über die Menschen im Norden Deutschlands und die Stadt, in der er seit 30 Jahren lebt.

