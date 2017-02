Sexarbeit Arbeit am Kunden

Die Sex-Dienstleisterinnen

Von Beate Hinrichs

Pakistanische Prostituierte demonstrieren zum Welt-Aids-Tag 2003. (picture alliance / dpa / epa)

Viele Frauen, die ihren Lebensunterhalt mit Sex verdienen, sehen ihren Job als Dienstleistung. Sie wollen nicht von alten Feministinnen und neuen Moralaposteln "gerettet" werden.

Die Arbeit "am Kunden" hat sich verändert. Das Internet und die Sexualisierung des Alltags lassen die Grenzen zwischen Prostitution und Privatheit immer mehr verschwimmen. Was bedeutet die Anerkennung von Sexarbeit als Erwerbstätigkeit?

