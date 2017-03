Sänger und Musiker Sebastian Krumbiegel Der "Prinz" mit Courage

Sebastian Krumbiegel: der Mann mit der Stachelfrisur, Frontmann einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Popbands, "Die Prinzen". Um sein Leben als Musiker und politisch engagierter Staatsbürger geht es "Im Gespräch".

Mit "Küssen verboten" und "Ich wär so gerne Millionär" sangen sich "Die Prinzen" in die Herzen ihrer Fans. Beide Liedtexte hat Sebastian Krumbiegel geschrieben, dessen musikalische Karriere bei den Thomanern in Leipzig begann. Seine Liebe zum Pop entdeckte der Sohn einer Familie, in der klassischer Gesang und Chormusik groß geschrieben wird, als Jugendlicher. Er verkaufte seine Queens-Plattensammlung, um sich ein Schlagzeug anzuschaffen und gründete bald seine erste Band "Phönix". Es folgten die "Herzbuben".

Nach der Wende nannten sie sich "Die Prinzen" und feierten in den 90gern ihre größten Erfolge. Bis heute sind die Musiker regelmäßig auf Tournee. Sebastian Krumbiegel ist längst auch Solo unterwegs und engagierte sich immer auch politisch. Seit vielen Jahren ist er Schirmherr des Leipziger Rockfestival "Courage zeigen". Diesen Titel trägt auch sein Buch, das gerade erschienen ist. In kurzen Episoden erzählt er aus seinem Leben und geht der Frage nach "Warum eine Leben mit Haltung gut tut".