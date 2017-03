Rock'n'Roll-Legende gestorben Trauer um Chuck Berry

Die Rock'n'Roll-Legende Chuck Berry bei einem Auftritt in Berlin. (dpa-Zentralbild)

Mit Chuck Berry ist einer der einflussreichsten Musiker der Rock'n'Roll-Geschichte gestorben. Der Gitarrist und Sänger wurde bekannt durch Hits wie "Johnny B. Goode". Er prägte den Sound der Beatles und Rolling Stones maßgeblich. Der US-Musiker wurde 90 Jahre alt.

Von den Beatles bis zu Motörhead - es gibt wohl kaum eine Band, die ihr Werk dem Rock-'n'-Roll widmete und nicht ausdrücklich von Chuck Berry beeinflusst wurde. Der Sänger und Gitarrist gilt als einer der Gründungsväter des Rock 'n' Roll. Nun ist Chuck Berry im Alter von 90 Jahren zu Hause in Missouri gestorben. Das bestätigte die dortige Polizei auf Facebook.

In den 1950er-Jahren wurde Berry mit Hits wie "Johnny B. Goode" und "Roll Over Beethoven" bekannt. Bands wie die Beatles und die Rolling Stones nahmen ihn zum Vorbild. Als einer der ersten Musiker überhaupt wurde Berry damals in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Das war 1986.

Neues Album war in Arbeit

In den vergangenen Jahren war es ruhig geworden um den Rock-'n'-Roll-Pionier. Zuletzt hieß es aber, bald solle sein erstes neues Album nach vier Jahrzehnten erscheinen. Das hatte der Musiker bei seinem 90. Geburtstag im vergangenen Oktober angekündigt. Die Platte soll schlicht "Chuck" heißen und seiner Frau gewidmet sein, mit der er fast sieben Jahrzehnte verheiratet war.

So groß sein Einfluss war, so groß ist auch die Bestürzung der Musikerkollegen von Chuck Berry. Rockstar Bruce Springsteen würdigte ihn auf Twitter als den "größten" Interpreten und Gitarristen in der Geschichte der Rockmusik und den wichtigsten Komponisten des "puren Rock 'n' Roll".

Reaktionen von Mick Jagger und Brian Wilson

Die Rolling Stones ehrten Berry ebenfalls via Twitter als "wahren Pionier des Rock 'n' Roll". Der Sänger Mick Jagger dankte ihm für "all die inspririerende Musik".

I am so sad to hear of Chuck Berry's passing. I want to thank him for all the inspirational music he gave to us. 1/3 pic.twitter.com/9zQbH5bo9V — Mick Jagger (@MickJagger) March 18, 2017

Auch Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr verneigte sich vor "Mr. Rock 'n' Roll". US-Musiker Lenny Kravitz erklärte: "Keiner von uns würde hier sein ohne dich." Beach-Boys-Gründer Brian Wilson bezeichnete Berry als "große Inspiration" für sein Schaffen.

(ahe/mau)