Rennen um den goldenen Bären Das sind unsere Berlinale-Favoriten

Von Susanne Burg und Patrick Wellinski

Chancen auf den Berlinale-Hauptpreis? "Toivon tuolla puolen" ("Die andere Seite der Hoffnung") von Aki Kaurismäk (Malla Hukkanen © Sputnik Oy)

Die Berlinale geht heute Abend mit einer großen Preisgala zu Ende. Den einen großen Film, der alle anderen überstrahlt, gab es nicht, finden unserer Filmkritiker. Favoriten haben sie trotzdem – auch für die beste Autofahrt oder die beste Kühlschrank-Reparatur im Wettbewerb.

Susanne Burgs Favoriten

Goldener Bär für den Besten Film

"The Other Side of Hope" von Aki Kaurismäki



Silberner Bär Großer Preis der Jury

"Mr. Long" von SABU



Silberner Bär Alfred-Bauer-Preis

für einen Spielfilm, der neue Perspektiven eröffnet:

"Hao ji le" (Have a nice day) von Liu Jian



Silberner Bär für die Beste Regie

"On Body and Soul" von Ildikó Enyedi



Silberner Bär für die Beste Darstellerin

Agnieszka Mandat in "Pokot"



Silberner Bär für den Besten Darsteller

Sakari Kuosmanen in "The Other Side of Hope"



Silberner Bär für das Beste Drehbuch

"On the Beach at Night Alone" von Hong Sangsoo



Silberner Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung

Ville Grönroos, Heikki Häkkinen, Markku Pätilä für das Set-Design in "The Other Side of Hope"

Patrick Wellinskis Favoriten

Goldener Bär für den Besten Film

"The Other Side of Hope" von Aki Kaurismäki



Silberner Bär Großer Preis der Jury

"On the Beach at night alone" von Hong Sangsoo



Silberner Bär Alfred-Bauer-Preis

"Hao ji le" (Have a nice day) von Liu Jian



Silberner Bär für die Beste Regie

Ildikó Enyedi für "On Body and Soul"



Silberner Bär für die Beste Darstellerin

Daniela Vega für "Una Mujer Fantastica"



Silberner Bär für den Besten Darsteller

João Pedro Vaz für "Colo"



Silberner Bär für das Beste Drehbuch

Agnieszka Holland und Olga Tokarczuk für "Pokot"



Silberner Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung

für die Kamera in SABUs "Mr.Long" - Kameramann Koichi Furuya

Beste Strickpullover-Trägerin und andere "alternative awards"

In Zeiten der "alternative facts" können sich unsere Kritiker auch vorstellen, ein paar "alternative awards" zu verliehen.

Die beste Strickpullover-Trägerin: Nina Hoss in Volker Schlöndorffs "Rückkehr nach Montauk"

Der beste Hammelbein-Esser: Julio Machado als Joaquim im gleichnamigen Film von Marcelo Gomes

Beste Autofahrt ins Nichts: Die sieben unendlichen Minuten in Thomas Arslans "Helle Nächte"



Bestes Tier-Ensemble: Die Hirsche aus "On Body and Soul", das Okapi in "Félicité" und die Hunde in "Pokot"



Der beste Dinner-Gast: Steve Coogan in "The Dinner"



Bester Koch: Der Profikiller in "Mr. Long" und die Restaurant-Crew in Kaurismäkis "Other Side of Hope"



Beste Kühlschrank-Reparatur: Papi Mpaka in "Félicité"



Beste schauspielerische Leistung mit Eimer über dem Kopf: João Pedro Vaz in "Colo"