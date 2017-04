Reihe: Vielstimmig - Zwiegespräch mit Seele Nacht

Von Andrzej Stasiuk

Aufnahmen bei der Hörspielproduktion "Nacht" (Deutschlandradio Kultur - Sabine Sauer)

Sie stehlen Autos und Gold und Diamanten und kehren zurück über die Grenze in ihre Städte im Osten, wo Mädchen und Hehler auf die Beute warten. Das Geschäft rechnet sich. Diesmal nicht.

Der deutsche Juwelier schießt, und der polnische Dieb kehrt als Leiche heim. Ohne Beute und ganz ohne Herz, weil Transplantate knapp sind. "Ein Idiot bist du", sagt seine Seele, "dass du dich dabei umbringen ließest, als du irgendwelchen deutschen Scheiß klauen wolltest. Jedenfalls wollte ich dir sagen, dass sie dir das Herz rausgenommen haben."





Regie: Robert Matejka

Mit: Peter Striebeck, Roman Knižka, Katharina Burowa, Matthias Habich, Antje von der Ahe, Liv Juliane Barine, Margit Bendokat, Sonja Deutsch, Claudia Hübbecker, Astrid Meyerfeldt, Monika Praxmarer, Robert Besta, Martin Engler, Ronald Kukulies, Oliver Urbanski, Mark Waschke und Andrzej Stasiuk

Komposition: Max Nagl

Ton: Andreas Narr, Barbara Zwirner

Produktion: Deutschlandradio Kultur/NDR/SR 2005

Länge: 63'

(Wdh. v. 05.10.2005)



Andrzej Stasiuk, geboren 1960 in Warschau. 1992 debütierte er mit dem Erzählband "Die Mauer von Hebron", 1995 erschien sein Roman "Der weiße Rabe". 2000 wurde die Übersetzung von "Dukla" verlegt, wodurch er einem breiteren Publikum in Deutschland bekannt wurde. Sein Text "Unterwegs nach Babadag" wurde 2005 als bestes polnisches Buch ausgezeichnet. "Nacht" war Stasiuks erstes Theaterstück (Uraufführung 2005 in Krakau und Düsseldorf), das von Anfang an auch als Hörspiel konzipiert wurde.