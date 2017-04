Reihe: Vielstimmig Apocalypse live

Hörspiel in 22 Gesängen

Von Andreas Ammer, FM Einheit und Ulrike Haage

Ausschnitt aus Michelangelos berühmtem Fresko "Das Jüngste Gericht" (Udo Bernhart / dpa)

Sieben Siegel, sieben Engel sowie sieben Posaunenstöße, welche die sieben Weltkatastrophen ankündigen. Und das ist ja nur der Anfang!

Unter Applaus betritt der heilige Johannes die Bühne, er bringt News vom Himmel herab. Der Weltuntergang gerät zum absoluten Spektakel. Natürlich alles live, mit lauten, elektrischen Songs und Werbeblöcken. Und während sie dahingeht, "die beste Welt, die wir je hatten", sitzen wir vor den Empfangsgeräten und summen mit - "I will survive!".

Mit: Phil Minton, Alex Hacke, David Greiner, Hanns-Joachim Friedrichs, Pater Karl Kleiner

Ton: Stefan Briegel, Wilfried Hauer, Angelika Glink

Produktion: BR 1994

Länge: ca. 69'04

Andreas Ammer, geboren 1960 in München. Autor, Journalist und Hörspielmacher. FM Einheit alias Frank-Martin Strauß, geboren 1958 in Dortmund, Schlagzeuger der Einstürzenden Neubauten, Klangforscher und Produzent. Ulrike Haage, geboren in Kassel, Pianistin, Komponistin, Hörspielmacherin und Regisseurin. Lebt und arbeitet in Berlin. Andreas Ammer, FM Einheit und Ulrike Haage realisierten zahlreiche Produktionen für den Rundfunk. Für "Apocalypse live" erhielten sie den Hörspielpreis der Kriegsblinden und den Prix Italia.