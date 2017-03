Rätseln Sie mit! Zwei Silben, sechs Buchstaben

Moderation: Uwe Wohlmacher

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (imago / Ikon Images)

Alle gefundenen Buchstaben sollten ein zweisilbiges Wort mit sechs Buchstaben ergeben, das im Zusammenhang mit Kleidung, Schiffen oder auch mal als Beschimpfung auftauchen kann. Das gesuchte Wort stammt aus dem Niederländischen.

1. Frage

Lassen Sie uns mit einer Komposition von Peter Tschaikowski beginnen, die der Musiker ursprünglich zur Einweihung einer Kirche in Moskau schreiben sollte. Die Einweihung wurde verschoben und so kam das Werk einfach so zur Uraufführung. Mit großem Erfolg, obwohl Tschaikowski selbst mit seinem Werk nicht besonders zufrieden war. Seine Komposition wurde auch in den USA populär, da sie an den zweiten amerikanischen Unabhängigkeitskrieg denken lässt. Der Titel enthält ein fünfsilbiges Zahlwort und Sie können daraus entweder den 8. oder den 11. Buchstaben verwenden. Sie hörten eine Interpretation vom Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam unter der Leitung von Bernard Haitink.

2. Frage

Den zweiten Buchstaben erhalten Sie aus dem Namen einer deutschen Sängerin, die mit einer Mischung aus Jazz, Chanson und Schlager bekannt wurde. Die 1945 als Karin Ilse Witkiewicz in Niederschlesien geborene Künstlerin wuchs in West-Berlin auf und trat während ihres Archäologie-Studiums in der Liedermacher-Szene der Stadt auf. 1969 erschien ihre erste Platte, die ihr den Fernsehrpreis die Goldene Europa als beste Nachwuchssängerin einbrachte. Nach ihrem Hit "Wunder gibt es immer wieder" gehörte die Sängerin zu den erfolgreichsten Interpretinnen anspruchsvoller deutscher Schlagermusik. Sie hörten von ihr das Lied "Die Liebe begann im Monat März". Aus dem zweisilbigen Künstlernachnamen der Sängerin schreiben Sie bitte den 6. Buchstaben auf.

3. Frage

Nun beschäftigen wir uns mit einem alten Saiteninstrument, dessen Vorläufer schon im 2. Jahrtausend vor Christi Geburt im Orient bekannt waren. Dort entstand auch der Name, der auf die Bezeichnung für Holz zurückgeht. Charakteristisch für diese Instrumentengruppe ist der birnenförmige, aus mehreren Spänen oder Rippen zusammengesetzte Korpus. Die Anzahl der Saiten variierte über die Jahrhunderte zwischen vier und dreizehn. Es hat einen sehr weichen, sanften Klang und wird überwiegend in der Alten Musik der Renaissance und in der Folklore vieler Länder benutzt. Der Name ist zweisilbig und der letzte Buchstabe bringt Sie voran. Sie hörten Paul O’ Dette mit dem Lied "La cara cossa".

4. Frage

Sie sollten den Namen eines weltbekannten Jazz-Sängers und Entertainers erraten, der mit 90 Jahren immer noch auf der Bühne steht. Nach dem Besuch der Highschool jobbte er als singender Kellner in italienischen Restaurants und trat während und nach der Zeit bei der Armee unter dem Künstlernamen Joe Bari mit verschiedenen Militärorchestern auf. 1949 wurde er in einem Musikclub seiner Heimatstadt New York von Bob Hope entdeckt und der Rest ist Musikgeschichte. Wie lautet der Name des amerikanischen Künstlers, der rekordverdächtige 19 Grammys und weltweit 50 Millionen verkaufte Tonträger vorweisen kann? Sie können entweder aus seinem Künstlervornamen den 1. oder aus seinem Künstlernachnamen den 6. oder 7. Buchstaben auswählen. Zu hören war er mit seinem Hit "I Left My Heart in San Francisco", für den er 1962 seine ersten beiden Grammys bekam.

5. Frage

Hörer mit Musicalkenntnissen sind jetzt im Vorteil, denn wir suchen den Namen eines mit fünf Tony-Awards ausgezeichneten Musiktheaterstücks, das 1993 nach dem Vorbild eines Billy Wilder-Films in London uraufgeführt wurde. In der amerikanischen Fassung spielte Glenn Close die Rolle einer gealterten Stummfilm-Diva, die von früheren großen Erfolgen träumt. Vielleicht haben einige von Ihnen die deutsche Fassung mit Helen Schneider gesehen. Der Titel des Musicals von Andrew Lloyd-Webber besteht aus zwei Wörtern und Sie benötigen den 5. Buchstaben - entweder aus dem ersten oder dem zweiten Wort. Sie hörten Glenn Close mit dem Stück "With One Luck".

6. Frage

Eine deutsche Rockband wurde 1970 in West-Berlin gegründet und im gleichen Jahr hatte sie ihren ersten und durchaus eindrucksvollsten Auftritt beim Love & Peace-Festival in Fehmarn. Anfangs war die Gruppe wegen ihres Garagenrocks und der Texte vor allem in der linken Szene beliebt. Später sorgten Rock-, Jazz-, und Klassikelemente für ein etwas differenzierteres Klangbild. Angebote der Plattenindustrie lehnte das selbstverwaltete Kollektiv stets ab. Der Sänger machte nach der Bandauflösung bis zu seinem frühen Tod 1996 mit großem Erfolg alleine weiter. Der Name der Gruppe besteht aus drei Wörtern und der noch fehlende Buchstabe versteckt sich im ersten Wort an 3., im zweiten an 5. oder im dritten Wort an letzter Stelle. Sie hörten die Band mit dem Lied "Lass uns ein Wunder sein".

Schreiben Sie Ihre Lösung bis Mittwoch, den 5. April 2017, bitte per Post an:



Deutschlandradio Kultur

Sonntagsrätsel

Postfach

10819 Berlin



Oder Sie schicken uns ein Fax an die Nummer: 030 - 8503 - 29 - 5608 oder eine E-Mail an: sonntagsraetsel@deutschlandradiokultur.de.