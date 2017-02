Rätseln Sie mit! Zwei Silben, sechs Buchstaben

Moderation: Uwe Wohlmacher

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (picture-alliance/ dpa)

Das gesuchte Wort wurde von einem Verb abgeleitet, das schon im 9. Jahrhundert im Althochdeutschen existierte. Es kann mehrere Bedeutungen haben: In der einen steht es für jemanden, der sich sportlich oder aus Liebe betätigt, in der anderen findet man es im Bürobedarf.

1. Frage

Beim ersten Buchstaben sind die Opernfreunde im Vorteil, denn es geht um ein Musiktheaterstück in drei Akten, das 1711 im Queen's Theatre am Haymarket in London uraufgeführt wurde. Ort der Handlung ist Jerusalem zur Zeit der Kreuzzüge. Das Libretto lieferte der Theaterdichter Giacomo Rossi. Ein berühmter, damals in England lebender deutscher Komponist machte daraus eine Art Flickenteppich aus Musikstücken seiner früheren Opern. Er besetzte lebende Spatzen, feuerspeiende Drachen und Flugmaschinen. In der Sendung sang Barbra Streisand die Arie "Lascia ch'io pianga". Begleitet wurde sie vom Columbia Symphony Orchestra unter der Leitung von Claus Ogerman. Aus dem Titel der Oper notieren Sie bitte den 1. Buchstaben.

2. Frage

Der folgende Musiker wurde am Nikolaustag 1920 in Kalifornien als Sohn eines Viehzüchters geboren. Obwohl er sich sehr für Musik interessierte, studierte er zunächst Tiermedizin und wechselte erst nach einigen Semestern an eine renommierte Musikhochschule. Bekannt wurde er in den frühen Fünfziger Jahren mit seinem Jazz-Quartett, das durch Experimente mit ungewöhnlichen Taktarten auffiel, wodurch auch sein bekanntester Titel entstand. Wie heißt der weltberühmte Bandgründer? Sie benötigen entweder aus seinem einsilbigen Vornamen den 4. Buchstaaben oder aus seinem zweisilbigen Familiennamen den 5. Buchstaben. Zu hören war er mit dem Titel "Blue Rondo à la Turk".

3. Frage

Die 1947 in der englischen Grafschaft Essex geborene Sandra Ann Goodrich arbeitete zunächst in einer Autofabrik, modelte nebenher und träumte von einer Pop-Karriere. Nachdem sie mit sechzehn Jahren bei einem Talentwettbewerb den zweiten Platz belegte, erkannte eine Plattenfirma ihr Talent, nahm sie unter Vertrag und verpasste ihr einen Künstlernamen. Schon ihre zweite Single "There’s Always Something There To Remind Me", die Sie in der Sendung hören konnten, wurde ein Nummer Eins Hit und ließ den Traum der 17-Jährigen wahr werden. Damit gehörte die schlanke, hochgewachsene Sängerin neben Twiggy in den Sechziger Jahren zu den begehrtesten weiblichen Stars des Swinging London. Wie lautet der Künstlervorname der Sängerin, die gerne barfuß aufgetreten ist? Bitte schreiben Sie den 5. Buchstaben auf.

4. Frage

Ende der 1970er Jahre gründeten vier Brüder im brandenburgischen unter dem Namen Jogger eine Blues-Rock-Band, die sich auf ungezählten Konzerten eine treue Fangemeinde erspielte. Erst nach dem Namenswechsel wurde 1990 ihr erstes Album veröffentlicht, das in Ost und West erfolgreich war. Darauf war nun Mainstream-Pop mit Ausflügen in Richtung Jazz, Bossa Nova und Chanson zu hören; die pfiffigen Texte sind ein weiteres Markenzeichen der Band. In diesem Jahr wird das 35-jährige Bühnenjubiläum mit 60 Konzerten gefeiert. Der zweisilbige Bandname hält mit dem 8. Buchstaben ein weiteres Puzzleteil für Sie bereit. Sie hörten die Gruppe mit ihrem bekanntesten Lied "Kling Klang".

5. Frage

Jetzt geht es um eine Musikrichtung, die auf einer Insel aus der Vermischung von Soul, Rhythm & Blues und karibischen Musikformen entstand und in den 1970er Jahren weltweit erfolgreich wurde. Eine vordergründig freundliche, lebensbejahende Musik, die häufig von den schlechten Lebensverhältnissen der Inselbewohner berichtet. Aus dem zweisilbigen Namen hilft Ihnen der 2. oder der 6. Buchstabe weiter. Sie hörten Derby Ranks & Singer Blue mit "Gal Pickney Wine".

6. Frage

Sie galt als "Grande Dame des deutschen Kabaretts" und betätigte sich zeitweilig auch als Chanson- und Operettensängerin. 1993 übernahm die 1920 geborene Künstlerin das Düsseldorfer Kom(m)ödchen als Leiterin und kehrte damit an die Bühne zurück, an der sie 1947 ihre Karriere begonnen hatte. Von Anfang an war sie deren Mittelpunkt und die kritische Begleitstimme der deutschen Politik und Zeitgeschichte. Der gesuchte Buchstabe steht sowohl im Vor- als auch in ihrem Nachnamen an 3. Stelle, er wird nur einmal benötigt. Zu hören war die Kabarettistin mit dem Lied "Urvater Noah".

Schreiben Sie Ihre Lösung bis Mittwoch, den 1. März 2017, bitte per Post an:



Deutschlandradio Kultur

Sonntagsrätsel

Postfach

10819 Berlin



Oder Sie schicken uns ein Fax an die Nummer: 030 - 8503 - 29 - 5608 oder eine E-Mail an: sonntagsraetsel@deutschlandradiokultur.de.