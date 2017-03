Radio-Doku-Soap in acht Folgen | Folgen 7+8 Kids - Berlin-Kreuzberg: 7 Mädchen, 365 Tage

Folgen 7+8: "Ich steh Kotti!" und "Yalla-Bye in fünf Jahren"

Von Katrin Moll

Katrin Moll begleitete ein Jahr lang Mädchen mit nichtdeutschen Wurzeln. (Katrin Moll / fija)

Die Kids stehen kurz vor einem neuen Lebensabschnitt. Was ist aus ihren Träumen geworden? Hanan wollte eine Bäckerei eröffnen, Sinem Y. Ärztin werden. Aber nicht alle Mädchen dürfen an den Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss teilnehmen.

Jamila und Adyan bereiten sich auf ihre Präsentation vor: Die Rolle der Frau im Islam. Nach den Sommerferien werden einige aufs Gymnasium gehen, andere auf Berufsschulen. Die Kids sind ein bisschen wehmütig, wo werden sie in fünf Jahren stehen?

Regie: die Autorin

Ton: Andreas Stoffels, Katrin Moll

Produktion: SWR/DKultur 2014



Länge: 53’50

Katrin Moll wurde 1973 in Berlin geboren, studierte Toningenieurswesen, später Theater- und Medienwissenschaft an der FU Berlin, der Uni Potsdam und der Filmuniversität Babelsberg. Sie ist Autorin, Regisseurin und Dramaturgin für Hörspiel, Feature und Theater. Seit 2008 entwickelt sie Crossmedia-Projekte. Für DKultur hatte sie die Projektleitung von "Radioortung" (2010) und "Blowback" (2015). Das Stück "Die Gaza-Monologe" (DKultur 2012) wurde als Hörspiel des Monats Januar ausgezeichnet. Seit April 2014 ist sie Redakteurin für Künstlerisches Feature bei Deutschlandradio Kultur.

Katrin Moll wurde 2015 zwei Mal auf dem New Yorker Radio Festival ausgezeichnet: "Blowback" (DKultur 2015), eine Verbindung von Hörspiel und Handygame, erhielt den Silver Radio Award in der Kategorie "Best Innovation", die Radiodoku "Kids - Mädchen in Kreuzberg" eine Silbermedaille in der Kategorie "Social Issues". Weitere Infos auf www.kidsberlinkreuzberg.de