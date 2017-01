Prozess in Bad Godesberg Wie in einem Brennglas der Gesellschaft

Wolfgang Picken im Gespräch mit Nana Brink

Spannungen zwischen Jugendlichen führten dazu, dass im Mai ein 17jähriger mitten im Bonner Ortsteil Bad Godesberg totgeprügelt wurde. Nun beginnt das Verfahren gegen zwei Tatverdächtige. (dpa/picture alliance/Maja Hitij)

Der Schock war groß, als nach einer Prügelattacke der 17-jährige Niklas in Bad Godesberg starb. Heute beginnt der Prozess gegen zwei Verdächtige. Der örtliche Pfarrer Wolfgang Picken erzählt, wie Bevölkerung und Politik einen konstruktiven Weg gefunden haben, mit den Folgen der Tat umzugehen.

Vor dem Bonner Landgericht beginnt heute der Prozess gegen zwei junge Männer, die im Verdacht stehen, die Schuld an dem gewaltsamen Tod des 17-jährigen Niklas zu tragen, der im vergangenen Mai bei einer Prügelattacke in Bonn-Bad Godesberg starb. Einer soll Niklas getötet haben, der andere ist als Mittäter angeklagt. Beide Beschuldigte bestreiten die Tat und saßen bisher in Untersuchungshaft.

Sorge vieler Eltern

"Der Protest vor Ort war so stark, dass die Politik eigentlich gar nicht anders konnte, als sich nochmal neu mit dem Fall auseinanderzusetzen", sagte der Pfarrer Wolfgang Picken aus dem Bonner Stadtteil Bad Godesberg im Deutschlandradio Kultur. Die Bevölkerung sei über den Vorfall extrem betroffen gewesen, zumal er sich mitten im Stadtzentrum ereignete. Es sei vor allem Eltern so vorgekommen, als hätte diese brutale Tat jederzeit auch ihr Kind treffen können.

Schere zwischen Arm und Reich

Der Pfarrer sagte, die Medien hätten offengelegt, dass es soziale Spannungen in der Gesellschaft gebe, die zu dem Fall beigetragen hätten. Picken sprach von einer "Schere zwischen Arm und Reich" und zwischen Jugendlichen, die einen Zugang zu Bildung hätten und Jugendlichen ohne diesen Zugang. "Wir erleben hier in Bad Godesberg ein Konfliktpotential wie in einem Brennglas der Gesellschaft", sagte Picken. Das sei geradezu stellvertretend für das ganze Land. Es gebe in Godesberg viele Leute mit sehr viel Geld und viele Leute, die da nicht mehr mitkämen." Gerade bei jungen Leuten gebe es viel Aggression, die sich in solchen Gewalttaten entladen könne.

Kompliment für die Politik

Lobende Worte fand der Pfarrer für die lokale Politik, die auf die Ereignisse schließlich angemessen reagiert habe. Nach anfänglichem Zögern hätten Oberbürgermeister und Polizeipräsidentin von Bonn das Thema zur Chefsache erklärt und zu einem Runden Tisch eingeladen. "Ich habe das so auch noch nicht erlebt, dass die Spitze einer ganzen Stadt mit allen Dezernenten zu dieser Runden Tisch Veranstaltung kommen sollte, um zu schauen, was müssen wir direkt tun", sagte er.

Es gebe eine stärkere Polizeipräsenz und neue Lichtkonzepte in Bad Godesberg, aber auch ein langfristiges Programm zur Gewaltprävention. Kontaktbeamte der Polizei suchten sehr gezielt den Kontakt zu Jugendlichen. "Man muss wirklich sagen, es hat sich etwas getan, es ist etwas in Bewegung gekommen", sagte Picken.