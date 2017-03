Populistische Erzählungen Kampf um Deutungshoheit "ist in vollem Gang"

Katrin Heise im Gespräch mit Albrecht Koschorke

Haben sie die wirkmächtigeren Erzählungen? Europas Rechtspopulisten, hier bei einer Konferenz im Januar 2017 in Koblenz: Frauke Petry (AfD), Marine Le Pen (FN), Matteo Salvini (Lega Nord), Geert Wilders (PVV), Harald Vilimsky (FPÖ), Marcus Pretzell (AfD) (picture alliance / Thomas Frey/dpa)

Momentan spiele sich ein Kampf zwischen zwei Grunderzählungen ab, sagt der Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke: die von einer offenen, aufnahmefähigen Gesellschaft und die defensive über Bedrohung und Abschottung. Zweitere gewinne weltweit an Raum.

Populistische Erzählungen, die sich vom Konsens über die Bedeutung und Gültigkeit der Menschenrechte oder die Unabhängigkeit von Justiz und Medien verabschieden, gewinnen derzeit weltweit an Raum. Mit dem Kampf um die Deutungshoheit auf internationaler und nationaler Ebene beschäftigt sich die internationale Tagung "Wettbewerb der Narrative" vom 24. – 24.3. 2017 in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Eröffnet wurde die Konferenz von dem Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke mit einem Vortrag zum Thema "Populisten und Liberale".

Aktuell spiele sich ein Kampf zwischen zwei Grunderzählungen ab, sagte Koschorke im Deutschlandradio Kultur. Dabei stünden illiberale Narrative des Populismus liberalen Erzählungen einer offenen Gesellschaft konträr gegenüber. Dabei hätten vor allem die defensiven, abwehrenden Erzählungen derzeit Konjunktur. Populisten setzten liberale Erzählungen und damit die offene Gesellschaft unter Druck. "Die sagen, das können wir nicht mehr schaffen, wir müssen uns verankern. Wir müssen den Horizont auch zumachen. Das bedroht uns, bedrängt uns, " sagte der Professor für Neuere Deutsche Literatur und Allgemeine Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz.

Kampf zwischen zwei konträren Grunderzählungen

"Der Kampf ist in vollem Gang", sagte Koschorke weiter. Die eine Erzählung versuche noch, die Offenheit zu bewahren. "Die sagt, wir können aufnehmen, wir sind in einem Prozess. Die, die neu zu uns kommen, werden sich in unsere Welt hineinfinden, oder sind eine Bereicherung. Wir können dadurch wachsen. Das ist eigentlich die klassische liberale Erzählung. Dass es weitergeht, dass es eine Art von Entwicklung gibt, dass diese Entwicklung auch letzten Endes eine zum Guten ist."

Diese Erzählung gehe "vom Geschlossenen ins Offene", so Koschorke. Sie sei "sozusagen die beschwingende, die utopische Erzählung, die auch immer etwas traumhaftes in unseren Alltag hineinbringt." Und dann gebe es "diese andere, die sagt, die Räume schließen sich. Es wird ein Verteilungskampf. Jeder der dazukommt nimmt uns etwas weg. Es ist ein Nullsummenspiel."

Koschorke diagnostizierte einen massiven Zustrom zu neoautoritären, populistischen Erzählungen und Bekenntnissen und politische Strömungen, nicht nur in Europa sondern weltweit. Zu den Ursachen zählten einerseits die massiven Auswirkungen und Folgen der Weltfinanzkrise seit 2008, gleichzeitig sei weltweit das Modell eines liberalen Gemeinwesens "massiv unter Druck" geraten: Ein Modell, "das eigentlich Zugehörigkeit, und auch Wachstum und Entwicklung verspricht und daher inklusiv ist, das auch immer mehr Menschen in sich aufnehmen kann."

"Viele kleine gute Geschichten entgegensetzen"

In der Diskussion darüber, wie Gegenerzählungen aussehen könnten, die populistischen Erzählungen erfolgreich etwas entgegensetzen, plädiert Koschorke dafür, weniger eine einzige große Erzählung, als vielmehr viele Einzelschicksale zu erzählen:

"Man kann diesen großen dystopischen apokalyptischen Erzählungen auch immer wieder die vielen kleinen guten Geschichten entgegensetzen, und auch sozusagen die zivilgesellschaftlichen Begebenheiten. Man kann dagegenhalten, natürlich. Die Frage ist, welches Gesellschaftmodell dem auf die Dauer sich entgegensetzen kann. Und das ist eine große Frage, die uns sicher noch Jahrzehnte beschäftigen wird."

Narrative im Sinne von einigenden Erzählungen einer Gesellschaft seien entscheidend, "weil wir sonst eine unüberschaubare Fülle von eindrücken verschwimmen würden. Und deshalb brauchen wir bestimmte Strukturen", erklärte Koschorke.

Zur Person: Albrecht Koschorke lehrt Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz und hatte Gastprofessuren u. a. in Chicago und Berkeley. Er ist Autor (u.a.) von "Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer allgemeinen Erzähltheorie" (2012), "Hegel und wir" (2015) und "Adolf Hitlers 'Mein Kampf'. Zur Poetik des Nationalsozialismus (2016).

Die Tagung "Wettbewerb der Narrative - Zur globalen Krise liberaler Erzählungen" vom 24. - 25. 3. 2017 ist eine gemeinsame Veranstaltung des Goethe-Instituts, der Heinrich-Böll-Stiftung, des Bundesverbands der Deutschen Industrie und des Käte Hamburger Kollegs/Centre for Global Cooperation Research. Die Tagung stellt zentrale Fragen anhand von übergreifenden Themen wie Menschenrechte, Meinungsfreiheit, sexuelle Orientierung oder Flucht und Migration.