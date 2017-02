#PiU09 Politisches Framing - Sprache für Wählergehirne

Die Sprach- und Kognitionswissenschaftlerin Elisabeth Wehling während der RBB-Talksendung "Thadeusz" in Berlin am 31.10.2016. (picture alliance / dpa / Karlheinz Schindler )

Donald Trump wird ein beschränktes Vokabular attestiert. Dabei gibt er seinen Botschaften lediglich Deutungsrahmen - "Frames" - aus der Alltagswelt der Wähler, die er ansprechen will. Wie wird politisches Framing auch in Deutschland genutzt?

Elisabeth Wehling ist Sprachwissenschaftlerin, lehrt und lebt an der Westküste der USA und hat das Buch "Politisches Framing" geschrieben. Sie hat auf den Wahlsieg von Donald Trump gewettet, weil er seine Wählerschaft konkreter ansprechen konnte. Hilary Clinton sei zu abstrakt geblieben. Wie lässt sich die eigene Wählerschaft konkret erreichen, damit die Sprache auch wirklich ankommt und was hat die Familie damit zu tun? Antworten in unserer neunten Folge des Podcasts "Parteien im Umbruch". Auch Björn Höckes (AfD) "Vaterlandsliebe" kommt zur Sprache. Über Ihre Rückmeldungen unten in den Kommentaren freuen wir uns.