Paul Auster zum 70. Geburtstag "Jeder Mensch ist der Autor seines eigenen Lebens"

Von Andreas Buron

Der Schriftsteller Paul Auster (Imago)

Der Schriftsteller Paul Auster wird 70 Jahre alt. Er wurde Mitte der 1980er-Jahre bekannt durch seine "New York Trilogie" und hat zahlreiche Romane, Essays, Kurzgeschichten und Gedichte geschrieben. Außerdem ist er als Drehbuchautor und Regisseur tätig.

Am 3. Februar 1947 wurde Paul Auster in Newark, New Jersey geboren. Mit 13 Jahren begann er, erste Gedichte zu schreiben. Zugleich verschlang er Unmengen von Büchern, wie er in seinem autobiografischen Text "Bericht aus dem Inneren" beschreibt. Ansonsten galt seine Leidenschaft damals dem Baseball.

Auster studierte bis 1970 vergleichende Literaturwissenschaften und Anglistik an der Columbia University in New York. Danach lebte er für drei Jahre in Paris, wo er u.a. auf Samuel Beckett traf. Dort arbeitete er als Übersetzer und Englischlehrer. Bei seiner Rückkehr nach New York lebt Auster mehr schlecht als Recht von Übersetzungsarbeiten und Literaturkritiken.

Durchbruch mit der "New York Trilogie"

Sein Debüt gab Auster mit dem autobiografisch gefärbten Prosaband "Die Erfindung der Einsamkeit" (1982), den er unter dem Eindruck des Todes seines Vaters schrieb. Doch der große Durchbruch gelang ihm mit der "New York Trilogie" (1987), drei Romane, die mit dem Krimigenre spielen, die Erwartungen des Genres aber postmodern brechen. Der erste Teil der Trilogie, "Stadt aus Glas" (1985), wurde 1994 in einer Comicadaption von Paul Karasik und David Mazzucchelli veröffentlicht.

Die "New York Trilogie" enthielt bereits einige Elemente, die in beinahe allen Texten Austers auftauchen: Die Macht des Zufalls, das Spiel mit Namen, Geldsorgen, Selbstreferentialität. So trifft der Detektiv in "Stadt aus Glas" durch Zufall auf einen Schriftsteller mit dem Namen Paul Auster.

In seinem neuesten Roman "4321" spielt Auster das Spiel mit den Möglichkeiten erneut durch, indem er das Leben seines Romanhelden in vier Variationen erzählt. Dabei scheinen immer Parallelen zu Austers eigenem Leben durch.

Drehbuchautor und Regisseur

Als der Filmemacher Wayne Wang 1990 in der "New York Times" Austers Kurzgeschichte "Auggie Wrens Weihnachtsgeschichte" liest, trifft er sich mit dem Autor und in der Folge drehen sie zusammen die Filme "Smoke" und "Blue in the Face", zu denen Auster das Drehbuch verfasste.

Mit dem Film "Lulu on the Bridge" (1998) versuchte sich Auster erstmals selber als Regisseur.

Der Autor Paul Auster und seine Ehefrau Siri Hustvedt, ebenfalls Schriftstellerin, bei einer Benefiz-Veranstaltung der Wooster Group in New York. (Imago/ZUMA press)

Paul Auster ist mit der Schriftstellerin Siri Hustvedt verheiratet. Seine Tochter Sophie hat unlängst ein Pop-Album veröffentlicht.

Auster war lange Zeit Vizepräsident des amerikanischen PEN.

