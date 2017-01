Nô-Theater Hinter den Masken

Eine Reise in die Welt des japanischen Nô-Theaters

Von Isabella Arcucci

Starre Gesichter, eckige Bewegungen, jaulende Gesänge. Für westliche Besucher ist das japanische Nô-Theater bestenfalls ein Rätsel - und meistenfalls eine ästhetische Zumutung.

Kann ein Nicht-Japaner annähernd begreifen, was da hinter den holzgeschnitzten Masken geschieht? Isabella Arcucci hat in einer studentischen Nô Gruppe in Japan selbst die Maske aufgesetzt und das Theater von innen kennengelernt, seine Kultur, seine Meister und seine Philosophie.

Regie: Walter Filz

Mit: Mattes Herre, Antonia Mohr, Matti Kraus, Abak Safaei-Rad, Klaus Cofalka-Adami und der Autorin

Ton: Dietmar Rözel

Produktion: SWR 2014



Länge: 54'06

Isabella Arcucci, geboren 1984 in München, ist Hörfunkautorin. Studierte Japanologie, Germanistische Linguistik und Neuere Deutsche Literatur in München und Japan. Unterricht in Nô-Theater und aktives Mitglied der Nô-Theatergruppe der Kyûshû-Universität in Fukuoka.