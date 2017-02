Nick Waterhouse Vintage-Sound für das 21. Jahrhundert

Der Musiker Nick Waterhouse bei uns im Deutschlandradio-Kultur-Studio. (Deutschlandradio Kultur / Leila Knüppel)

Singer-Songwriter Nick Waterhouse lässt mit seiner Musik die Menschen staunen: Songs, die sich gleichzeitig nach früher und nach heute anhören, enthusiastisch gespielt. Und diese Begeisterung überträgt sich – live und auf Platte.

Dass Musik von Nick Waterhouse als "Retrosound" gelabelt wird, ärgert ihn ein wenig, denn er lebt nicht in der Vergangenheit, wie der Singer-Songwriter betont:

"Ich singe nicht wie Sam Cooke, ich spiele die Gitarre nicht wie Otis Redding, ich arrangiere nicht wie Duke Ellington. Ich kann einfach nur so klingen wie ich bin. I can only sound like myself."



Glaubt an seine Musik

Es gehe ihm um Musik, die ihm Spaß macht. Dass ihm die Musik früherer Jahrzehnte einfach besser gefällt, habe eher "mit den Leuten zu tun, die heute schreckliche Musik machen".

Er fühlt sich vom Geist der frühen Punk- und Hardcoreszene beeinflusst, ihrem Freiheitsdrang und der Möglichkeit, Gegenpositionen einzunehmen. Dass seine Konzerte ähnlich energetisch sind wie die frühen Punkkonzerte, erklärt er damit, dass er einfach an seine Musik glaubt.