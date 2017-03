Nach der Flucht Ibrahim will bleiben

Von der Heimatlosigkeit des Asylrechts in Deutschland

Von Peter Meisenberg

Ibrahim musste ein ganzes Jahr warten, bis sein Antrag bearbeitet wurde. (Deutschlandradio Kultur / Klaus Schirmer)

Als Ibrahim in Guinea aufbrach, war der Vollwaise 15 Jahre alt. Fünf Jahre lang ist er durch Mali, die Türkei, Griechenland und Ungarn nach Deutschland gelaufen. Fort von einem Land, das ihm keine Zukunft bietet.

Seit seiner Ankunft in Velbert im Juli 2014 hat Peter Meisenberg ihn durch die Stationen begleitet, die ein Asylantragsteller in Deutschland durchlaufen muss. Ein ganzes Jahr musste Ibrahim warten, bis sein Antrag bearbeitet und er angehört wurde. Ein Jahr voller Ungewissheiten und Ängste. Findet er in Deutschland eine neue Heimat?

Regie: Martin Zylka

Mit: Sascha Tschorn, Luca Kemmer u.a.

Produktion: WDR 2015



Länge: 52'57

Peter Meisenberg, 1948 in Meckenheim geboren, studierte Geschichte, Philosophie und Germanistik. Zunächst Studienrat für Geschichte und Deutsch. Ab 1981 Hörfunk- und Fernsehautor und Schriftsteller. Zuletzt: "Der Einsturz zu Köln" (WDR 2010).

"Bukhara Broadway" (RBB/DLF/NDR 2012) wurde 2013 von der Asia-Pacific Broadcasting Union als bestes Feature ausgezeichnet. Feature über Etel Adnan: "Express Beirut - Die Schriftstellerin und Malerin Etel Adnan" (RBB/NDR/DKultur 2014). Zuletzt: "Phasen einer Unternehmensgründung" (NDR/RBB 2016).