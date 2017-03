Mit religiösem Symbol für Feminismus? Alicia Keys provoziert auf Twitter

Azadê Peşmen im Gespräch mit Timo Grampes

Die US-amerikanische Sängerin Alicia Keys im Juli 2016 in Philadelphia (picture alliance / dpa)

Eine Frau, vollverschleiert im Niqab, aber mit nacktem Bein. Dieses Bild zeigte die US-Sängerin Alia Keys in einem Tweet und wollte mit diesem "Stilbruch" für Feminismus und Diversity werben. Das Netz empörte sich, denn etwas war falsch daran.

"Unsere Stärke liegt in unseren Unterschieden, unsere Kraft in unserer Vielfalt." Das hat die R'n'B-Sängerin Alicia Keys getwittert und im Netz dafür viel Aufregung, ja Empörung, geerntet. Der Shitstorm bezog sich allerdings nicht auf ihre Worte, sondern auf ein Bild, das Alicia Keys in den Tweet einband – und das sie inzwischen wieder gelöscht hat.

Auf dem Foto trägt eine Frau eine enganliegende Vollverschleierung, vom Gesicht sind nur die Augen zu sehen – doch aus dem Stoff ragtein nacktes Bein hervor, das die Frau lasziv ausgestellt hat.

When privileged women of color who praise Islam, meet women who have faced REAL OPPRESSION. @aliciakeys #ExMuslimWomensDay pic.twitter.com/9tNqNEsscR — Lalo Dagach (@LaloDagach) 28. März 2017

Alicia Keys wollte für Vielfalt werben – ist aber ins Fettnäpfchen getreten. Lässt sich mit dem Niqab für Feminismus und Gleichberechtigung werben?

"Die meisten haben kritisiert, dass jemand wie Alicia, die selbst noch nie dazu gezwungen wurde, einen Hijab oder eine Burka zu tragen, dass eine solche Person eben diese Symbole mit dem Bild romantisiert und auch gefeiert hat", sagt dazu die Journalistin Azadê Peşmen.

"Viele Frauen, die sich dazu entscheiden, Teile ihres Körpers zu bedecken, machen das aus der Entscheidung heraus, dass sie sich der Sexualisierung entziehen wollen. Da ist das natürlich ein Widerspruch, wenn man den ganzen Körper bedeckt und dann ausgerechnet das Bein frei lässt."

Dabei habe Keys vermutlich etwas Positives im Sinn gehabt und sich für religiöse Toleranz einsetzen wollen. So habe die Sängerin etwa auf dem "Women's March" im Januar ihre ihre Unterstützung gegenüber Musliminnen kundgetan. Damals habe sie allerings darauf verzichtet, sich selbst religiöse Symbole anzueignen.