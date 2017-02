Lustvoller Bewusstseinsautomat Die Verbesserung von Mitteleuropa

Von Oswald Wiener

Der österreichische Schriftsteller Oswald Wiener, aufgenommen 1968. (picture-alliance / Votava)

"Oswald ist groß genug für Mitteleuropa. Von angenehmem und gewinnendem Äußeren und sehr glücklich mit seiner amnestischen Aphasie." Ein Mann namens Oswald befragt sich über das Wesen seines künstlerischen Schaffens.

Dabei kündigt er das klassische Erzählen auf und verknüpft biographische Aperçus und sprachexperimentelle Erzählformen aus dem Geiste von DADA mit einer kybernetischen Theorie des Menschen, die ihn als lustvollen Bewusstseinsautomaten entwirft. Und dazu gute Musik!

Bearbeitung: Michael Farin

Regie: Marlene Breuer

Mit: Wolfram Berger, Donata Höffer, Hanns Jörg Krumpholz, Sascha Icks

Komposition: Georg Zeitblom

Ton: Helmut Becker

Produktion: HR 2006



Länge: 49'31

Oswald Wiener, geboren 1935 in Wien, studierte Jura, Musikwissenschaft, afrikanische Sprachen und Mathematik in Wien, war Jazztrompeter und von 1954-1959 Mitglied der "Wiener Gruppe". Seitdem befasste er sich mit kybernetischer Theorie, Sprachtheorie und künstlicher Intelligenz. Wiener lebt in Krefeld und Dawson City/Kanada. "Die Verbesserung von Mitteleuropa" schrieb er in den 1960er-Jahren, eine Neuauflage erschien 2014 (Jung und Jung Verlag).