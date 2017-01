Luciano Floridi über das Smartphone So viel Potenzial - viel zu wenig erkannt

Luciano Floridi im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Das Smartphone bietet unendlich viele Möglichkeiten, es zu nutzen - und nicht immer nutzen wir es produktiv (picture alliance / dpa)

Der italienische Philosoph, Informationsethiker und Oxford-Professor Luciano Floridi hält das Smartphone für eine "großartige Erfindung". Er zweifelt aber daran, ob wir mit dieser umgehen können.

Der italienische Philosoph und Informationsethiker Luciano Floridi kann nicht mehr ohne Smartphone – im Deutschlandradio Kultur sagte er, er wäre verzweifelt, wenn er es verlieren würde.

Schließlich seien dort viele Informationen gespeichert, wie beispielsweise seine Bankdaten. Natürlich habe er auch noch ein "analoges Leben". Dieses sei aber in Symbiose mit dem digitalen.

Floridi hat den Begriff "onlife" geprägt. Dass online und offline getrennt werden können, ist für ihn eine "altmodische Vorstellung" und nicht mehr aktuell.

Veränderungen im Raum

Die wichtigste Veränderung, die das Smartphone gebracht hat, ist dem Philosophen zufolge unser Verhältnis zum Raum. Wir könnten heute zuhause sitzen und zugleich ganz woanders präsent sein, betonte er.

Smartphone-Nutzer teilt er grob in zwei Klassen ein: Es gebe die "cage-people" und die "plattform-people". Für viele sei die Technik zu einem "großen, bequemen Käfig" geworden. Andere wiederum nutzten das Smartphone als soziale Plattform, auf der sie die Zukunft gestalteten.

Das Smartphone produktiver nutzen

Was wir mit dem Smartphone tun, ist Floridi meist noch längst nicht das, was möglich wäre. Mit dem Überfluss an Informationen werde noch nicht richtig umgegangen, sagte der Ethiker. Es gebe noch nicht das richtige Handwerkszeug dafür. Er hoffe, dass künftige Generationen das Smartphone produktiver nutzten. Eine größere Kontrolle über diese "großartige Erfindung" sei nötig:

"Da bin ich aber nicht hundertprozentig optimistisch, ob wir diese Vorteile auch erkennen werden."

Alle Beiträge unserer "Smartphone-Woche" finden Sie hier.