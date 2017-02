Lucia Cadotsch Trio "Speak Low" Kompromissloser Minimalismus

Moderation: Matthias Wegner

Die Sängerin Lucia Cadotsch beim Jazzfest Berlin (Camille Blake )

Die Schweizer Sängerin und Wahlberlinerin Lucia Cadotsch fasziniert mit ihrem Trio und dem Projekt "Speak Low" die aktuelle Jazzszene. Legendäre Standards bekommen hier ein völlig neues Gesicht, sind ungewöhnlich instrumentiert und werden mit großer Direktheit und Intensität vorgetragen. Diese Umsetzung verblüffte auch das Publikum beim renommierten Jazzfest Berlin.

Lucia Cadotsch wurde 1984 in Zürich geboren, studierte in Kopenhagen und in Berlin. An der Spree wurde sie später auch heimisch, belebt seitdem mit sehr unterschiedlichen Projekten die lokale Szene, wird aber auch längst international wahrgenommen.

Mit dem Quartett "Schneeweiß und Rosenrot" gewann Lucia Cadotsch 2012 den "Neuen Deutschen Jazzpreis". Andere Projekte, in denen die Sängerin maßgeblich mitmischt, sind die Country- und Bluegrass inspirierte Band "Yellow Bird" und das Synthie-Pop-Ensemble "Liun & the Science Fiction Band".

Besonders viel Herzblut steckt aber im eigenen Trio, das sich mit einer großen Neugierde an historisches Material wagt. Wer hätte geglaubt, dass man so häufig nachgesungenen Songs wie "Strange Fruit" oder "Speak Low" noch neue Seiten abgewinnen kann? Lucia Cadotsch und ihren beiden Mitstreitern gelingt das mit einem kompromisslosen Minimalismus, der bei aller Klarheit und Eleganz auch ganz viel Tiefe und Wärme beinhaltet.

Lucia Cadotsch, Gesang

Otis Sandsjö, Saxofon

Petter Eldh, Bass

Aufzeichnung vom 05.11.2016

Jazzfest Berlin