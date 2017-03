Kunst-Projekt gegen Mauern? Street Artist Banksy wird Hotelier in Bethlehem

Kai Wiedenhöfer im Gespräch mit Ute Welty

Ein Wandbild des britischen Street-Art Künstlers Banksy in Zimmer Nummer drei des "The Walled Off Hotel". Zimmer können ab dem 11. März 2017 reserviert werden. (dpa-Bildfunk / AP / Dusan Vranic)

Wer in diesem Hotel bei Bethlehem eincheckt, blickt auf eine Betonmauer. Auf die Mauer, die Israel vom Westjordanland trennt. Der Hotelier ist der britische Street-Art-Künstler Banksy. Wie ist das Projekt zu bewerten - politisches Statement oder Selbstinszenierung?

Das Managment des Hotelswirbt mit dem "schlechtesten Ausblick der Welt": Er richtet sich auf die Betonmauer, die die Israel vom Westjordanland trennt. Dieses jüngste Projekt des britischen Street-Art-Künstlers Banksy heißt "The Walled Off Hotel" und hat nur zehn Zimmer. Es liegt bei Bethlehem in unmittelbarer Nähe zur israelischen Sperranlage zwischen Israel und dem Westjordanland. Auf der meterhohen Betonwand hat Banksy bereits mehrere Graffiti hinterlassen. Unter anderem einen Palästinenser, der statt eines Steins einen Blumenstrauss werfen will. Für sein neues Projekt hat der legendäre anonyme Sprayer einen Teil der Hotelzimmer selbst entworfen.

Der Fotojournalist Kai Wiedenhöfer hält das jüngste Kunstprojekt des britischen Streetart-Künstlers Banksy für ein wichtiges politisches Statement. Wiedenhöfer lobt das Kunstprojekt im Deutschlandradio Kultur, es mache auf die Geschichte des Nahostkonflikts aufmerksam:

"Von Banksy ist es ganz klar ein politisches Statement. Das ist ja auch richtig so. Wir haben ja dieses Jahr am 5. Juni auch 50 Jahre Besatzung. Der Sechs-Tage-Krieg war 1967." Wiedenhöfer verweist auf UN-Resolutionen, die den Rückzug der Israelis aus den besetzten palästinischen Gebieten forderten und auf die Weisung des Internationalen Gerichtshofs, "dass die Mauer wieder abgebaut wird".

Wiedenhöfer kritisiert zudem, dass die Sperranlage eben gerade nicht zwischen Israel und dem Westjordanland verlaufe: "Die Mauer steht ja in den besetzten Gebieten und schlägt große Teile von Bethlehem Israel zu."

Banksy-Hotel in Bethlehem: Passanten gehen am Eingangsbereich des "The Walled Off Hotel" und israelischen Sperranlagen vorüber. (dpa-Bildfunk / AP / Dusan Vranic)

Gewöhnen könne er sich an diese Mauer und ihre Umgebung trotz seiner jahrelangen Arbeit vor Ort nicht, sagt Wiedenhöfer weiter. Der Bau einer Mauer sei stets ein Ausdruck von Angst und Abschottung: "Sie entsteht immer da wo man ein Problem nicht lösen kann oder glaubt, nicht lösen zu können, dann baut man eine Mauer und trennt sich ab, also negiert den andern. Aber eine Lösung kann so nicht entstehen. Wo jegliche Kommunikation gestoppt wird, passiert nichts mehr und eine Lösung rückt immer ferner."

Der Dokumentarfotograf Kai Wiedenhöfer fotografiert seit Jahren Krisen- und Kriegsgebiete. Der vielfach ausgezeichnete Wahlberliner studierte Fotografie und Arabisch an der Folkwangschule in Essen und in Damaskus. Hier ist er zu Gast in Studio 9. (2013) (Deutschlandradio - Matthias Dreier)

