Karl Corino Der deutsch-deutsche Kultur-Agent

Karl Corino im Gespräch mit Ulrike Timm

Karl Corino ist Literaturwissenschaftler, Dichter und Journalist (Foto: Elisabeth Corino)

Als "dichtenden Bauernsohn" bezeichnet sich Karl Corino, was schlüssig ist, denn Corino schreibt Gedichte und sein Vater war Landwirt in einem mittelfränkischen Dorf. Doch er könnte sich auch als Journalist, Literaturkritiker, Biograf oder Detektiv vorstellen.

Corino hat den Fälscher Berndt Wessling überführt, dem DDR-Schriftsteller Hermann Kant seine Dienste als Stasi-Spitzel nachgewiesen und den Lebenslauf Stephan Hermlins rekonstruiert.

Bekannt geworden ist der inzwischen 75-jährige Literaturwissenschaftler den Hörern des Hessischen Rundfunks durch seine Magazinsendung "Transit", die von 1973 bis Ende 1990 einmal im Monat eine Stunde lang aus dem Kulturleben in der DDR berichtete. Corino reiste häufig in die DDR, um Schriftsteller, Musiker, Regisseure und Bildende Künstler zu interviewen. Dabei war er nie unbeobachtet, immer war ihm die Staatssicherheit auf den Fersen. Sie folgte ihm sogar bis in den Hessischen Rundfunk hinein.

Am 3. Februar 2017 ist Karl Corino ab 9.07 Uhr zu Gast bei "Im Gespräch". Wir fragen ihn, warum er den Dingen immer auf den Grund gehen will, was ihn in die DDR zog und welche Erinnerungen Doggen bei ihm hervorrufen.