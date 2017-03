Joy Denalane Die Queen des deutschen Souls

Joy Denalane im Gespräch mit Martin Böttcher

Die Musikerin Joy Denalane im Studio von Deutschlandradio Kultur. (Deutschlandradio Kultur / Manuel Czauderna)

Joy Denalane wird von manchen als "Queen des deutschen Souls" gefeiert, obwohl sie nicht nur auf Deutsch singt. Tatsächlich gibt es hierzulande wohl keine Sängerin, die so soulig singt wie die 43-Jährige. Jetzt erscheint ihr neues Album "Gleisdreieck".

Mit der von Kahedi produzierten Single "Alles Leuchtet" veröffentlicht Joy Denalane bereits den zweiten Vorboten ihres kommenden Albums "Gleisdreieck", das am 3. März 2017 erscheint.

"In gewisser Weise sind wir alle auf der Suche nach Erleuchtung", sagt Joy. Dies ist auch in der folgenden Textzeile erkennbar: "Die Sicht ist klar, der Weg ist da und die Straßen sind frei."



"Alles Leuchtet" bildet damit sowohl musikalisch als auch thematisch einen starken Kontrast zu Joy Denalanes erster "Gleisdreieck"-Auskopplung "Hologramm", in der sie sich mit einer zerfallenden Beziehung auseinandersetzte, und ist ein weiteres Beispiel dafür, wie vielfältig ihr neues Album ist.