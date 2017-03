Irish Spring Festival in Deutschland Soundtrack für den St. Patrick's Day

Moderation: Carsten Beyer

Überall auf der Welt feiern Iren und andere Fans irischer Kultur den St. Patrick's Day. (imago / Zuma Press)

Die Iren feiern weltweit am 17. März den St. Patrick's Day. Zu dieser Zeit zieht das Irish Spring Festival jedes Jahr durch Deutschland, eine Art Leistungsschau des aktuellen Irish Folk. Mit dabei: das "David Munnelly Trio".

Das Trio aus Namensgeber und Akkordenspieler David Munelly, Joseph McNulty an der Geige und Shane McGowan stammt aus dem ländlichen County Mayo, ganz im Westen Irlands gelegen. Dass die Musiker ihren Nationalheiligen nicht in der Heimat feiern können, sondern am Nationalfeiertag mit dem Irish Spring Festival durch Deutschland touren, stört sie nicht:

"Ich bin daran gewöhnt am St. Patrick's Day unterwegs zu sein. Im März sind irische Musiker traditionell viel unterwegs. Deswegen sind wir es gewohnt, dort zu feiern, wo wir gerade sind", so David Munelly.

Das Irish Spring Festival ist eine Art Leistungsschau des aktuellen Irish Folk, die zwischen Anfang März bis Anfang April durch über 30 deutsche Städte tourt. Das "David Munnelly Trio" hat sich eigens für das Irish Spring Festival zusammengetan, nach einem Kennenlernen in einem Pub nahmen die drei Musiker ein gemeinsames Album auf. Für David Munnely selbst - der unter anderem bei "The Chieftains" spielte - ist es nicht der erste Deutschland-Besuch mit dem Festival:

"Meine erste Irish Spring Tour war vor 17 Jahren. Und ich erinnere mich noch, wie überrascht ich davon war, wie fasziniert die Deutschen von Irland, seiner Musik und seiner Kultur waren. Manchmal ist es komisch, wenn Leute auf mich zukommen und mehr über mein Land wissen, als ich selbst."