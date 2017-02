Ika Hügel-Marshall Ein afrodeutsches Leben in der Nachkriegszeit

Ika Hügel-Marshall im Gespräch mit Susanne Führer

Ika Hügel-Marshall (Foto: H. Ross Feltus)

1947 wurde Ika Hügel-Marshall in einem Dorf bei Nürnberg geboren. Sie gehört zu den fast 5.000 afrodeutschen Kindern, die unter teilweise sehr erschwerten Bedingungen im Westdeutschland der 50er-Jahre aufwuchsen. Die Suche nach ihrer Identität hat sie lange beschäftigt.

"My dear father" schreibt Ika Hügel-Marshall als 18-Jährige an den Mann, der sie zwar gezeugt, den sie aber noch nie gesehen hat, weil er noch vor ihrer Geburt in die USA zurückkehrte.

Ihre Mutter hatte ein kurzes Verhältnis mit einem schwarzen US-Soldaten, und Ika Hügel-Marshall wird 1947 in einem kleinen Dorf bei Nürnberg geboren.

Als fast Siebenjährige kam Hügel-Marshall für mehrere Jahre ins Heim, ihr Studium erkämpfte sie sich auf dem zweiten Bildungsweg. Ihren Vater lernte sie erst als 40-Jährige kennen.

1998 veröffentlichte sie unter dem Titel "Daheim unterwegs. Ein deutsches Leben" ihre Autobiografie. Sie arbeitet als Künstlerin und psychosoziale Beraterin mit interkulturellem Schwerpunkt.

Wann fühlte sie sich als Afrodeutsche als Außenseiterin, wie schwer fiel ihr die Suche nach der eigenen Identität und warum erlernte sie Taekwondo? Darüber spricht Ika Hügel-Marshall mit Susanne Führer in der Sendung "Im Gespräch" am 7. Februar 2017 ab 9.07 Uhr.