Giftgasangriff in Syrien Wie die Iraner den Giftgasangriff sehen

Adnan Tabatabai im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Bilder vom Tag des mutmaßlichen Giftgasangriffes in Syrien - Sicherung von Proben in Chan Schaichun. (imago / UPI Photo)

Der Giftgasangriff in Syrien hat die westliche Welt erschüttert. Wie bewertet man die Sache im Iran, einem Verbündeten des Assad-Regimes? Das Land hat selbst leidvolle Erfahrungen mit dem Einsatz von Giftgas gemacht. Wir sprachen mit dem Iran-Experten Adnan Tabatabai, der zurzeit in Teheran ist.

Vor einer Woche wurden in Syrien mindestens 86 Menschen bei einem mutmaßlichen Giftgasangriff der Regierung getötet. In Iran, einem der letzten Verbündeten Syriens, sind Giftgasangriffe ein sensibles Thema. Denn das Land hat im ersten Golfkrieg selbst leidvolle Erfahrungen damit gemacht, als Iraks Diktator Saddam Hussein mehrfach Giftgas gegen die iranische Bevölkerung einsetzte.

An diese Zeit erinnerten in Iran nicht nur eine sehr aktive Gedenkkultur, sondern auch 80.000 - 90.000 Überlebende der Giftgasangriffe, die oft körpliche Missbildungen aufwiesen, sagte der Politikwissenschaftler und Iran-Experte Adnan Tabatabai im Deutschlandradio Kultur. "Auf den Einsatz von Chemiewaffen reagiert man hier weiterhin natürlich sehr geschockt."

"Dissonanzen" drohen im Fall von Assads Schuld

Entsprechend würde es zu "Dissonanzen" zwischen Syrien und Iran führen, sollte sich endgültig herausstellen, dass der Giftgasangriff in Syrien durch die Regierung erfolgt sei. "Die Kritik wäre mit Sicherheit da, und die würde unter vorgehaltener Hand sicherlich auch geäußert. Es wird aber an der geostrategischen Bedeutung Syriens für den Iran nichts ändern, fürchte ich, und wird insofern auch die Konstellation in diesem Konflikt nicht gravierend ändern."

Allerdings ist es offenbar für die Iraner keineswegs ausgemacht, dass der Giftgasangriff in Syrien durch die Regierung erfolgt ist. "Hier sagen sehr viele Menschen, mit denen man spricht, sowohl auf politischer als auch auf ganz normal gesellschaftlicher Ebene: (...) Welche Logik hat es für die Regierung, die eigentlich in mancherlei Hinsicht gerade Fortschritte macht in ihrem Versuch, das Land wieder zu kontrollieren?", so Tabatabai. "Welche Logik bestünde darin, jetzt einen Chemiewaffenangriff zu machen, wenn die internationale Gemeinschaft, allen voran die USA, ja selber jetzt weniger Assads Sturz fordern, sondern vor allen Dingen sich auf ISIS und andere konzentrieren sollen. Deshalb wird das hier in Frage gestellt."