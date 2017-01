George Orwells Klassiker "1984" auf Platz eins der Amazon-Bestseller

Die Diskussion rund um das Thema "Alternative Fakten" beflügelt die Verkäufe von George Orwells Roman "1984". Im Netz werden Vergleiche zu seiner düsteren Utopie gezogen. Auch die Verkäufe des Buchs "Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft" von Hannah Arendt sind gestiegen.

Der ungewöhnliche Trend folgt auf unbelegbare Behauptungen des neuen Regierungssprechers Sean Spicer. Danach habe ein Rekordpublikum die Vereidigung des neuen US-Präsidenten am vergangenen Freitag verfolgt. Trump hatte erklärt, dass er bei seiner Antrittsrede vom Podium aus rund 1,5 Millionen Zuschauer erblickt habe, die bis zum Washington Monument gereicht hätten. Foto und Videoaufnahmen widerlegen dies jedoch.

Trump als wahrgewordene Dystopie

Der britische Schriftsteller George Orwell (AP)Trumps Beraterin Kellyanne Conway prägte daraufhin ein Schlagwort, indem sie die Behauptungen über die Besuchermenge als "alternative Fakten" bezeichnete. In den sozialen Medien wurden prompt Vergleiche zu George Orwells Roman "1984" gezogen, in dem ein "Ministerium für Wahrheit" die staatliche Propaganda lenkt und sogar Nachrichten aus der Vergangenheit manipuliert. Auch die Verkaufszahlen des Sachbuchs "Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft" der deutsch-amerikanischen Publizistin und Theoretikerin Hannah Arendt sind gestiegen.

Mit der Jahrhundertwende zeichnet sich ein Trendwechsel ab. Autoren verfassen fortan vor allem Dystopien, Albtraum-Szenarien. Aldous Huxleys "Schöne Neue Welt" und George Orwells "1984" sind heute Klassiker.

"Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei plus zwei vier ist.

Wenn das gewährt ist, folgt alles weitere."



"Das Friedensministerium befasst sich mit Krieg, das Wahrheitsministerium mit Lügen,

das Ministerium für Liebe mit Folterung und das Ministerium für Überfluss mit Einschränkungen."

"1984" - George Orwell



Orwell in den sozialen Medien

Der Chef-Buchkritiker der "New York Times" stellt heute fest:

Orwell's "1984" is Number 1 best-selling book on Amazon now...https://t.co/MPp0Z8bM6D pic.twitter.com/GiiFhQXreT — Michiko Kakutani (@michikokakutani) 25. Januar 2017

"The Party told you to reject the evidence of your eyes and ears. It was their final, most essential command."

-- George Orwell, "1984" — Joy Reid (@JoyAnnReid) 23. Januar 2017

Somewhere Orwell is sitting quietly at his desk. Reading the paper. And wishing he hadn't written it. — Nein. (@NeinQuarterly) 24. Januar 2017

"1984" has been climbing Amazon's best seller charts for the past two days. Right now it's at #1 https://t.co/zFBzYUPE1Y — Brian Stelter (@brianstelter) 25. Januar 2017

I recall that Orwell had some thoughts on the idea of "alternative facts" pic.twitter.com/nliFceSc9J — Chris B. Brown (@smartfootball) 22. Januar 2017

Programmtipp: Heute Mittag sprechen wir im "Studio 9" - ab 12:07 Uhr) zum Thema "Orwell's 1984 - Neusprech auch bei Donald Trump" mit dem Literaturwissenschaftler Heinz Ickstadt.

(md)

