Fußballverein Hibernian Edinburgh Ein Stück Irland inmitten Schottlands

Von Thomas Jädicke

"Ireland forever!" - Die Hibernian-Fans geben ihrer Elf mit erhobenen Fanschals moralische Unterstützung. (EMPICS / John Walton / dpa)

Der Fußballverein Hibernian - übersetzt Irland – ist in Leith in Schottland beheimatet. Jahrelang war der Verein Anlaufstelle für irisch-katholischen Einwanderer. Heute haben längst nicht mehr alle Fans irische Wurzeln. Ein Porträt eines Hibernian-Edinburgh-Fans und seines Vereins.

Les Hodge ist mit ganzem Herzen Fußballfan, liebt Hibernian Edinburgh. Als er die Fußballer zum ersten Mal im Stadion an der Easter Road im Hafenviertel von Leith in Schottland spielen sah, war er fasziniert von ihrem aggressiven Stil. Sie wollten unbedingt Tore machen; und das hat Les Hodge so sehr gefallen, dass er sofort sein Herz an die Grün-Weißen verlor.

Gegründet wurde Hibernian 1875. Hibernian ist ein anderes Wort für Irland, auch wenn der Verein in Schottland beheimatet ist. Für die irisch-katholischen Einwanderer, von denen viele damals im Hafen von Leith Arbeit fanden, war der Klub eine wichtige Anlaufstelle. Man traf andere Einwanderer, half sich, hatte Spaß und spielte Fußball.

Im Moment spielt Hibernian in der zweiten schottischen Liga. Aber im vergangenen Jahr gewannen sie den Pokal gegen Glasgow Rangers. Das war ein großer Moment für Les Hodge. Noch lange nach Abpfiff standen die Fans im Stadion und sangen die Hymne der Hibs: "Sunshine on Leith!"