Fotograf Andy Spyra Augenzeuge an Kriegsfronten

Moderation: Matthias Hanselmann

Mehrfach preisgekrönt: Andy Spyra erhielt unter anderem als erster deutscher Fotograf einen Getty Images Grant. (© Franz Bischof)

Kaschmir, Syrien, Irak: Andy Spyra arbeitet seit Jahren als dokumentarischer Beobachter an den gefährlichen Orten der Welt. Warum er aber ausdrücklich kein Kriegsfotograf sein will, erklärt er unserem Moderator Matthias Hanselmann.

Wo keiner hin will, dort ist Andy Spyra. Der 32-jährige Fotograf arbeitet seit Jahren an Kriegsfronten: in Kaschmir, in Syrien, im Irak oder in Nigeria. Schon mit Anfang 20 dokumentiert er den brutalen Bürgerkrieg in Kaschmir und bekommt dafür 2009 als erster Deutscher den renommierten Getty Images Grant. Er ist der Fotograf der Angst und des menschlichen Leides – fast immer in Schwarz-Weiß, meistens konzentriert auf ein Detail oder ein Gesicht.

Fokus auf die Konsequenzen des Krieges

Ein Kriegsfotograf will er aber ausdrücklich nicht sein. Er konzentriert sich auf die Konsequenzen des Krieges und dokumentiert deshalb Menschen und ihr Schicksal über einen langen Zeitraum. Fünf Jahre lang verfolgt er mit seiner Kamera beispielsweise, die Vertreibung der Christen aus Syrien oder dem Irak.

Bewaffnete Kämpfer an der Frontlinie im Norden Syriens (© Andy Spyra)

Wie sichert er sich als Fotograf in Krisengebieten ab, war sein Leben auch schon bedroht, was reizt ihn daran, regelmäßig nach Nigeria zu fahren und wie schwer fällt ihm die Balance zwischen Voyeurismus und dokumentarischer Darstellung?

Fragen, die Matthias Hanselmann mit Andy Spyra "Im Gespräch" am 27. 2. ab 9.05 Uhr bespricht.