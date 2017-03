Von Christoph Möller

"Intro", "Musikexpress" oder "Spex" kennt fast jeder. Aber haben Sie "Blatt 3000" oder "Wetter" schon mal gelesen? Die beiden aktuellen Musik-Zeitschriften mit wenig Auflage stehen in der Tradition der Fanzines, die im Berliner Archiv für Jugendkultur gesammelt werden.

"Das sind unsere Ältesten. Du siehst, die sind auch schon etwas vergilbt und am Zerfallen."

Daniel Schneider kramt alte Musik-Fanzines aus einem Regal:

"Die sollten auch mal digitalisiert werden auf jeden Fall. Das sind einfach Musik-Zeitschriften im Prinzip, die relativ einfach gemacht sind in diesem Fall. 'Das Bauernblatt' habe ich hier. Da geht es nicht unbedingt nur darum über die Musik von irgendwelchen Bands zu schreiben oder Konzerte oder sowas, sondern tatsächlich auch rum zu experimentieren. 'The Beerzine', das ist dann schon eher auch wieder eine Musikzeitschrift, sogar mit Interviews drin und ähnliche."

Hefte aus den 1980er-Jahren. Die Punk-Bewegung mit ihrem "Do It Yourself"-Ethos druckt Fanzines im großen Stil.

Die allerersten Fanzines entstehen in den 1930er-Jahren, in der US-amerikanischen Science-Fiction-Szene:

"Das ist so die erste popkulturelle Szene, die ihre eigene Zeitschrift herausgebracht hat."

Hier, im Archiv der Jugendkulturen in Berlin, werden Fanzines gesammelt und archiviert. In den grauen Archivkartons lagert jede Menge gedrucktes und zusammengeklebtes popkulturelles Wissen:

"Da der Begriff Fanzine am besten passt bei Zines, wo es tatsächlich um ein gewissen Fan-Sein geht, benutzen wir für die aktuellen Zines, die wir sammeln, eher den Begriff Zine, ohne das Fan davor. Weil es ganz häufig gar nicht um das Fan-Sein von irgendwas geht, sondern einfach nur darum geht, relativ einfach und ohne großen Aufwand eigene Zeitschriften zu veröffentlichen."

Eines dieser Zines entsteht in Berlin-Neukölln. In einem weißen Baucontainer hat die Redaktion von Das Wetter ein kleines Büro. Zwei Hunde huschen durch den Raum.

Christoph Möller: "Hier entsteht das 'Wetter'?"

Katharina Holzmann: "Klein, aber fein, ja, genau. Auch erst seit kurzem. Vorher haben wir im Wohnzimmer gearbeitet – oder im Café."

An einem langen, braunen Schreibtisch sitzt Redakteurin Katharina Holzmann:

"Ich bin ein Teil der Redaktion des 'Wetters' – ein Magazin für Text und Musik."

Das "Wetter" gibt es seit drei Jahren. Die Zahl der Fans wächst. Im Moment gibt es fast 2500 Abonnenten. Das Heft trägt sich gerade so selbst:

"Das war natürlich eine kleine Suff-Idee, aus der dann aber halt dieses Magazin dann doch erwachsen ist. Es kam halt eher aus so einem Bedürfnis heraus, Sachen anders zu machen als sie bei den konventionellen, größeren Musikmagazinen stattfinden. Nämlich schon, das teilen wir uns vielleicht dann auch mit Fanzines, aus einer subjektiven Begeisterung für Menschen oder Musiker oder Künstler herausgewachsen ist."

Im aktuellen, elften Heft, sind viele Interviews. Mit Joy Denalane, der Metal-Band Kreator oder den österreichischen Poster-Boys Bilderbuch:

"Wir wollen halt keine Plattenkritiken so sehr lesen. Ich persönlich interessiere mich dafür auch nicht so sehr. Ich interessiere mich eher für die Geschichten hinter den Menschen, hinter der Musik. Natürlich kommt Musik da zwangsläufig drin vor. Aber es war eine journalistische Perspektive, die wir da vermisst haben, im normalen Blättern."

Good morning Friday! Hello Das Wetter – Nummer 11. Get the mag about literature and music with two different covers. https://t.co/OJ3QAAwTcz pic.twitter.com/gySheR8q5o