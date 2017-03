Eugen Drewermann: "Luther wollte mehr"

"Nina & Tom" ist ein glühender Liebesroman – die Geschichte einer 30 Jahre anhaltenden "amour fou" in Berlin, Barcelona und Los Angeles. Verfasst hat ihn Tom Kummer, der als Hollywood-Reporter mit Interviews berühmt wurde, die seiner Fantasie entsprungen waren. Mehr

Das Szenario von Sebastian Fitzeks neuem Thriller "AchtNacht" ist haarsträubend: Ein Mob jagt einen Menschen, der per Los zum Tode verurteilt wurde. Das ist Fiktion – doch es könne sich durchaus auch in der Realität abspielen, so der Bestseller-Autor.Mehr