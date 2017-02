Dokumentarfilmer Andres Veiel Analytiker der Nation nimmt Beuys ins Visier

Andres Veiel im Gespräch mit Deutschlandradio Kultur auf der Berlinale (Foto: Getty für Audi)

Dokumentarfilmer agieren eher am Rand der Filmbranche: Andres Veiel ist anders. Er hat sich einen Namen weit über die Grenzen seines Genres gemacht, mit Filmen wie "Black Box BRD" oder "Der Kick. Ein Lehrstück über Gewalt". Bei der diesjährigen Berlinale ist er mit seinem Film "Beuys" im Wettbewerb.

Er gehört zu den bekanntesten Dokumentarfilmern Deutschlands: Andres Veiel. Seit seinem großen Erfolg "Black Box BRD" über den Bankenmanager Alfred Herrhausen und den RAF-Terroristen Wolfgang Grams gilt er als Analytiker der bundesrepublikanischen Geschichte, besonders auch der RAF-Zeit.

Andres Veiel präsentiert auf der 67. Berlinale seinen Film "Beuys". (Deutschlandradio / Oranus Mahmoodi)

Der studierte Psychologe gräbt sich geradezu in seine Themen, so auch in seinen jahrelangen Recherchen über die Rolle der Deutschen Bank in der Finanzkrise, die er in dem Theaterstück und Hörspiel "Himbeerreich" verarbeitet hat. Auch für seinen neuen Film "Beuys" hat er bisher unbekanntes Archivmaterial über den Künstler entdeckt; der Film feiert auf der Berlinale Weltpremiere.

Beuys als politischer Mensch

In einem Interview mit Deutschlandradio Kultur am 14. Februar 2017 für die Sendung Vollbild sagte Veiel:

"Da bin ich auf einen Künstler gestoßen, der sich mit Demokratiefragen beschäftigt hat, mit ökonomischen Fragen, der Geldkreisläufe untersucht hat und damit das Museum im wahrsten Sinne des Wortes aufgesprengt hat. Die Türen waren sperrangelweit auf zu einer Gesellschaft, zu den wesentlichen Fragen, die mich selbst in dieser Zeit umgetrieben haben, wir waren kurz nach der Finanzkrise."

