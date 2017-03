Digitales Studium "Der virtuelle Hörsaal ist Realität"

Stefanie Quade im Gespräch mit Korbinian Frenzel

E-Learning ermöglicht es Studierenden zum Beispiel, in der eigenen Wohnung oder im Café Kurse zu belegen. (dpa / picture alliance / Kay Nietfeld)

Deutsche Hochschulen setzten zunehmend auf digitales Lehren und Lernen, sagt die Dozentin Stefanie Quade. Im internationalen Vergleich gebe es vielerorts noch Aufholbedarf, an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin habe sich "Blended Learning" aber im Studienalltag bewährt.

Viele deutsche Hochschulen machen sich derzeit auf den Weg in den digitalen Hörsaal. Allerdings stecke Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern noch in den Anfängen, sagte die Dozentin Stefanie Quade im Deutschlandradio Kultur. Es gebe zwar einzelne Hochschulen, die seit Jahren verschiedene E-Learning-Modelle und Strategien verfolgten, aber solche Projekte seien im Ausland oft schon weiter fortgeschritten. "Von daher haben wir da noch wirklich Luft nach oben", sagte die Trainerin für E-Didaktik und E-Learning. "Für mich ist es halt keine Frage mehr, ob man sich da anschließt oder nicht, denn die Welt digitalisiert sich so oder so." Es sei deshalb die Frage, wie Aus- und Weiterbilder darauf reagierten und die Kompetenzen der Zukunft für die Studenten anbieten.

Die Vorlesung als Audio-Podcast

An der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin werde E-Learning bereits mit Erfolg praktiziert, sagte Quade. "Der virtuelle Hörsaal ist mittlerweile Realität", stellte sie mit Blick auf die Berliner Hochschule fest. Seit dem Wintersemester gebe es an der Fachhochschule erstmals einen ganzen Studiengang "Bachelor Business Administration", der in ein "Blended Learning Format" umgewandelt worden sei. Dabei werde kein Standardformat vorgegeben, sondern den Studenten würden vielfältige Angebote gemacht. Es gebe Audio-Podcasts oder Videos von Vorlesungen der Dozenten im Hörsaal, aber auch virtuelle Realitäten oder Unterricht mit virtuellen Figuren, sogenannten Avataren.

Das Beste aus zwei Welten

"Ganz besonders bewährt habe sich dabei das "Blended Learning"-Konzept", bei dem Online-Angebote mit der Präsenz in der Hochschule geschickt verbunden werde. "Wir sagen immer, das ist das Beste aus zwei Welten", sagte Quade. "Das Wichtigste dabei ist einfach, einen roten Faden zu spinnen zwischen der Online- und der Präsenzwelt und da haben wir gute Erfahrungen mit gemacht." Da werde beispielsweise die Vorbereitung oder Nachbereitung eines Seminars mit dem Dozenten Online ausgelagert, um die Zeit im Seminar stärker für aktive Gruppenarbeit zu nutzen.