Die ersten Wochen in der Elbphilharmonie Neue Dimensionen

Aufzeichnungen aus Hamburg

Das neue Wahrzeichen Hamburgs, die Elbphilharmonie (dpa /Bodo Marks )

Es war wie großes Theater oder Kino: Viele Jahre Skandale und Pannen, ein furioses positives Ende. Nun zieht der Alltag ein in die Hamburger Elbphilharmonie - und darin geht es um Musik, nichts anderes.

Vor fünf Wochen wurde die Hamburger Elbphilharmonie feierlich eröffnet. Der Konzertbetrieb hat begonnen, täglich strömen die Menschen in den Großen Saal, den Kleinen Saal, auf die Plaza, die man auch ohne Konzertkarte besuchen kann. Sie bestaunen das Gebäude, die Aussicht auf Hamburg und den Hafen.

Wir haben aus vier ganz unterschiedlichen Konzerten aus der Elbphilharmonie eine Auswahl zusammengestellt, die die Bandbreite dessen, was dort auch in Zukunft zu hören sein wird, ahnen lässt. Z.B. aus den "Konzerten für Hamburg", einer Reihe, die im Stundenformat explizit die Hamburgerinnen und Hamburger einlädt, zu sehr moderaten Preisen ihren Konzertsaal mit bekannten Werken des Klassik und Romantik zu erleben.

Aus den ersten beiden dieser "Konzerte für Hamburg" senden wir Auszüge: "Tzigane" von Maurice Ravel mit der Geigerin Patricia Kopatchinskaja und die "Paganini-Variationen" von Sergej Rachmaninow mit dem jungen usbekischen Pianisten Abduraimov. Dazu einen Auszug aus dem Eröffnungskonzert des Kleinen Saals mit dem Ensemble Resonanz – und die 2. Sinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy – mit dem Residenzorchester des Neuen Hauses, dem NDR Elbphilharmonieorchester.

Elbphilharmonie Hamburg

Aufzeichnungen vom 15. und 31. Januar und 5. Februar 2017

Maurice Ravel

Tzigane - Rhapsodie für Violine und Orchester

Patricia Kopatchinskaja, Violine

NDR Elbphilharmonieorchester

Leitung: Thomas Hengelbrock

Sergej Rachmaninow

Rhapsodie über ein Thema von Paganini op. 43

Behzod Abduraimov, Klavier

NDR Elbphilharmonieorchester

Leitung: Krzysztof Urbański

Béla Bartók

Musik für Saiteninstrumente, Schagzeug und Celesta

Ensemble Resonanz

Schlagquartett Köln

Leitung: Emilio Pomàrico

Felix Mendelssohn Bartholdy

Sinfonie Nr. 2 B-Dur op. 52 "Lobgesang"

Maria Bengtsson, Sopran I

Hanna-Elisabeth Müller, Sopran II

Alex Potter, Countertenor

Pavol Breslik, Tenor

Chor des Bayerischen Rundfunks

NDR Chor

NDR Elbphilharmonieorchester

Leitung: Thomas Hengelbrock